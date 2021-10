Llegan 463 mil dosis de Sputnik V a Venezuela

A través de la red social Twitter de la vacuna Sputnik V, comunicó la llegada de 463 mil dosis a Venezuela este jueves.

“463 mil dosis de la vacuna SputnikV llegaron hoy a Venezuela para el programa de vacunación del país”, indicó.

Este nuevo lote de vacunas llega al país cuando de acuerdo a cifras oficiales existen 396.477 casos confirmados, 376.877 personas recuperadas, 14.837 casos activos y 4763 fallecidos.

Este es el tercer lote de dosis de vacunas Sputnik V que llegan a Venezuela en el mes de octubre de este año.

El pasado 11 de octubre llegaron 795 mil dosis de esta vacuna rusa. Asimismo, este lunes 18 de octubre llegó por el aeropuerto de Maiquetía otras 430 mil dosis de vacunas Sputnik V a Venezuela.

Ambos gobierno han dicho que intentan cumplir cuanto antes con el acuerdo de suministrar 10 millones de la Sputnik V.

463,000 doses of #SputnikV arrived in #Venezuela today for the country's vaccination program.



463 mil dosis de la vacuna #SputnikV llegaron hoy a Venezuela para el programa de vacunación del país. pic.twitter.com/HoiFAL4zjz