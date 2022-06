Llevando sol y agua esperan familiares de pacientes de hospital de San Juan

Familiares de pacientes recluidos en el hospital Israel Ranuárez Balza de San Juan de Los Morros, Guárico, exigen que se les ubique un sitio donde ellos puedan resguardarse del sol y la lluvia mientras esperan noticias de sus familiares.

Jesús Michel Rodríguez, hermano de una joven de 26 años que se encuentra esperando para ser operada de una apendicitis, declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que el lugar donde tiene que esperar no tiene las condiciones para resguardarse y se le informe del estado de salud de su paciente.

“Las condiciones del hospital no está apta para esta situación, no hay un banquito para que se sienten los familiares, no hay un sitio donde ellos puedan estar cómodos, no sé qué pasa con el gobierno”, dijo.

Obligados a cumplir los insumos médicos

Rodríguez señaló que además tuvieron que comprar todo los insumos para la operación y en horas de la mañana (23 de junio), todavía no la habían intervenido, por lo que debieron seguir esperando.

“Ya esta es hora que no lo han metido a quirófano, le pidieron todos los insumos, que salió en 80 dólares más o menos, y aún está con mucho dolor”, se quejó Rodríguez.

Hospital sin ambulancia

Por su parte, Mildred Quintana, quien tiene a su papá en sala de cuidados intensivos debido a complicaciones de salud, está tratando de conseguir una ambulancia para trasladarlo a La Victoria, estado Aragua, para realizarse una tomografía porque ni el hospital ni en clínicas privadas tienen el aparto en buen estado.

“Estamos desde el día de ayer (miércoles 22) a las siete de la noche, ingresó por un ACV que le dio, lo tenemos en observación, no tenemos los recursos, no sabemos cómo vamos a hacer, la necesitamos porque tiene que ser una ambulancia con las condiciones porque él está entubado y no sabemos qué hacer porque el hospital no tiene ambulancia”.

Quintana indicó que intentó canalizar el caso de su padre por la sala situacional del hospital y le informaron que ellos (sus familiares) tienen que ver cómo lo resuelven.

“Ellos nos han dicho es que nosotros mismos tenemos que hacer nuestras gestiones para que canalicemos la ambulancia ya que aquí en San Juan no hay ambulancia especial y tenemos que trasladarlo a La Victoria porque el equipo está dañado”.

Sin recursos para operar familiar

Milianis Sánchez lleva 13 días esperando ayuda para su hija de 14 años, que necesita ser operada de una pierna fracturada y deben colocarle unos clavos y no cuenta con los recursos para ello.

“Tiene hoy apenas trece días y estoy cansado de pedir ayuda tanto al gobernador como a la alcaldesa. Estamos parados por 45 dólares, que salen los clavos. Ese accidente fue buscando esa bolsita de comida, que supuestamente ellos venden, la cual no trae leche, aceite, no trae azúcar y ellos ayer sacaron una marcha donde sacaron prácticamente lo que no había para mostrarle a la gente que están gobernando bien”.

Sánchez denunció que en el hospital le han pedido de todo y ha tenido que vender lo que no tiene para conseguir los medicamentos. “Aquí no hay insumos, aquí no hay nada, yo he tenido que dedicarme a vender unas tarjetitas para poder obtener un ingreso, aquí he tenido que soportar lluvia y el maltrato de los vigilantes de acá”, manifestó el afectado.

El dato

Cabe destacar que medio de las Ferias Morros 2022 se realizó un desfile cívico, militar en donde se pudo apreciar una fila de ambulancias que fueron donadas para fortalecer al sector salud en la entidad y hasta la fecha hay pacientes que tienen que buscar una ambulancia para trasladar a su familiar a hacerse un chequeo fuera de la ciudad y nunca la consiguen.