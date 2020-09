Lluvias en Guanare dejaron más de 2 mil familias afectadas

View this post on Instagram

#20Sept// Cumpliendo instrucciones del Gobernador de la Portuguesa Potencia @rafaelcallesportuguesa, C/J @oscarangelvalero Secretario de Seguridad Ciudadana, bajo la supervisión del Director General y Jefe de Zoedan Portuguesa Coord. II @eglisvenegas26: se informa Se realizo *Evaluación de Daños y Analisis de Necesidades* (EDAN) a familias afectadas por el desborde de canales de drenaje en el sector Campo Alegre II, motivo a precipitaciones acaecidas durante el dia en el Municipio #Guanarito. ▪️Familia afectadas: 04 ▪️Personas afectadas: 25 #SoloQueremosSalvarVidas #JuntosTodoEsPosible #PrevenirEsTareaDeTodos @rafaelcallesportuguesa @rafaeltorrealba_ @oscarangelvalero @eglisvenegas26 @pcivil_venezuela @prensagobernacionportuguesa @seguridadciudadanapotencia