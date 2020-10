“Questo carisma straordinario va sotto il nome di “locuzione”. Si tratta di parole interiori provenienti non dalla mente in forma di pensiero, ma dal cuore come se una voce “suggerisse” dal di dentro”. Este carisma extraordinario recibe el nombre de “locución”. Estas son palabras internas que no provienen de la mente en forma de pensamiento, sino del corazón como si una voz “sugiriera” desde adentro. (a)

Lejos de infravalorar o cambiar “drásticamente” la temática abordada con anterioridad, sobre todo en las dos últimas contribuciones documentales presentadas, e intituladas como, Bloqueo y Humildad respectivamente, más aun nos acercamos a la esencia misma de la conflictividad en crudo, caracterizada sobresalientemente por una profunda egolatría, asentamiento del misterio de la inequidad y el “apoderamiento” del maligno sobre todas las facetas de la humanidad. Ejemplo: iglesias convertidas en casas, tiendas y bares.

Cabe por ello tener presente bajo la concepción de un pensamiento táctico de orden espiritual, lo anunciado en la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas 5, 18-25:

“Las obras de la carne están patentes: fornicación, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, envidias, rencores, rivalidades, partidismo, sectarismo, discordias, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Y os prevengo, como ya os previne, que los que así obran no heredaran el reino de Dios. En cambio el fruto del Espíritu es: amor, alegría, paz, comprensión, servicialidad, bondad, lealtad, amabilidad, dominio de sí…”

Locuzione o locución en la vida de Valeria Copponi:

Llegarán tiempos en los que ya no podrás acercarte a la Sagrada Comunión, alimentarte del Cuerpo y la Sangre de Jesús, pues llegarán tiempos en los que no podrás acercarte a la Sagrada Comunión.

Ustedes son un pueblo de gente desobediente, no continúen comportándose de esa manera. Vendrán tiempos difíciles para aquellos hijos que no están preparados. Recen el Santo Rosario con más frecuencia y ofrézcanlo en primer lugar por la iglesia, por todos sus miembros, desde el pontífice hasta el más joven de mis amados hijos. Ayuda a mis consagrados con la oración para que encuentren claramente el camino. Estoy con ustedes, de lo contrario el diablo asaltaría a mis hijos. Cada uno de ustedes debe orar al Padre para que la Iglesia encuentre su camino perdido. Ofrece el Santo Rosario con amor y verás que muchas situaciones podrán aclararse.

Jesús te ama pero la serpiente antigua no suelta su presa. Intercedo por ustedes, especialmente por sus hermanos incrédulos para que mi Hijo los convierta y los lleve al Padre. Sin conversión se perderán para siempre. Reza para que estas siniestras pruebas terminen pronto. Tu Padre te escucha. Todos se enfrentaran a pruebas más grandes, pero el que confié en nuestros corazones saldrá victorioso sobre todos y sobre todo. Ayuda a tus hermanos más débiles a encomendarlos a Dios que todo lo ve. No vivas en la oscuridad de la desesperación ya que el enemigo solo confía en esto para alejarte del gozo eterno.

Ora para que el enemigo ahora en sus últimas batallas caiga a la profundidad del infierno con las manos vacías. Vive este periodo con una anticipación de las gracias esperadas para resolver cualquier tipo de maldición. Habla claro del infierno para que todos mediten y elijan la salvación.

Tus preocupaciones no vienen de Dios. No pierdas más tiempo con noticias negativas que terminan envenenando tu vida. Dios es quien decide tu vida, en su obediencias estas a salvo. Las pruebas para ustedes en este momento son una advertencia de que algo cambiará para todos. Estos son días decisivos para ustedes. Piensen seriamente en una verdadera conversión. Satanás está en sus últimos intentos, y los atormenta lo mejor que puede.

Hijos míos, su tierra está invadida por espíritus malignos. Si no rezan y se entregan totalmente a nosotros, no podrán salir de esta prueba. He venido a consolarlos mis queridos hijos. Nunca antes habéis estado todos en la mayor desesperación. Manténgase serenos ya que los cercanos a nosotros estarán a salvo de cualquier calamidad. Sigan y respeten las leyes de Dios si quieren vivir en la paz de corazón. Recuerda que la obediencia a mi Padre y al tuyo te llevará a la tierra prometida.

Queridos hijos, si os hablo con tanto amor es porque como madre quiero salvaros a todos de los dolores del infierno: que nadie quede excluido. Ora y haz que la gente ore, ya que tendrán que superar obstáculos a nivel espiritual cada vez más a menudo. No temas, avanza con la certeza de que en su palabra vencerás a todo lo humano. Los tiempos se acaban y te lo ruego: arrepiéntete, el infierno existe.

El dinero, les digo a todos los ricos ya no les servirá. La fama le digo a los que se creen más bellos y mejores que los demás, ya no les servirá, y ustedes científicos que han descubierto si no conocen a su creador.

Háganse Santos, ofrezcan sus sufrimientos. Abran sus corazones, no tengan miedo, con nosotros están a salvo. No se perderán en los meandros del mundo. Solo aquellos que no quieren escuchar nuestros llamados perderán la vida para siempre.

No temas. Reza para que estos tiempos difíciles pasen lo antes posible y recuperaras toda la alegría que te mereces. Animo, cree en mis palabras. Ayuda a tus hermanos más débiles. Ora siempre para que el plan de mi Padre se realice en la oración. Consuela a los afligidos. Levanta a los que han caído. Aclara la mente de los que me ignoran.

Queridos hijos, los tiempos se acortan cada día y la mayoría de mis hijos no se dan cuenta de que la segunda venida de mi Hijo entre ustedes se acerca cada vez más. Oren fervientemente para que incluso sus hermanos más alejados de Dios se acerquen a aquel que cambiará muchas de sus situaciones.

Hijos sean fuertes que el enemigo no les juegue una mala pasada. Él ahora mismo está en el centro de todas tus situaciones. Te está manipulando de una forma siniestra y la mayoría está obedeciendo a sus invitaciones. Por favor ayuden a sus hermanos sordos a la palabra de Dios y arriesgan su vida con el pecado. Háblenles, díganle que la alegrías no pueden venir del diablo porque lo él da es siempre contra la voluntad de Dios y por lo tanto no tiene amor.

(a) Valeria Copponi: “Instrumento que Jesús usa para hacernos saborear su Palabra en nuestro tiempo” http://gesu-maria.net/

Fuente: “Perspectiva Económica y Académica Contemporánea”. UNET. Años: 2018 al 2020.

Pedro Morales. [email protected] @tipsaldia