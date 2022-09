Los femicidios en Venezuela: la otra pandemia

Los femicidios en Venezuela definitivamente se han convertido, lamentablemente, en una persistente pandemia. Especialistas y hasta familiares de las víctimas así lo confirman a través de los análisis y experiencias recientes.

Aimé Zambrano, de la ONG UTOPIX, monitor de femicidios, explicó en el programa Claro y Raspao de Radio Fe y Alegría Noticias, que la violencia de género que termina en muertes se ha ido agravando en el país al punto que dentro de las organizaciones que abordan esta realidad “hemos estado diferenciando lo que son femicidios y feminicidios porque muchas veces se creen que son lo mismo y no lo son”.

Para definir ambos conceptos, la activista especificó que en la legislación venezolana solo están reconocidos, por ahora, los femicidios. Y define este término como “el asesinato de una mujer por su condición de mujer. Es un asesinato de odio a una mujer, a una adolescente o a una niña por su condición de mujer”.

En el caso de un feminicidio se produce “cuando el Estado es responsable por acción u omisión de un femicidio que ocurre”. Para ilustrar esta realidad específica puso como ejemplo “cuando los cuerpos policiales liberan a agresores y posteriormente que son liberados, luego de que se hizo una denuncia, terminan matando a la víctima. Acá estamos frente a un feminicidio porque el Estado es responsable por omisión”.

Tampoco se reciben las denuncias de violencia de género

También precisó que muchos de los “feminicidios” que ocurren en Venezuela “se dan cuando el Estado actúa”, aunque admite en este ámbito que “existe un subregistro, no tenemos datos oficiales, nosotros levantamos lo que aparece en los medios de comunicación porque el Estado desde el año 2016 no da datos diferenciados ni siquiera a la CEPAL”.

Zambrano igualmente alertó que otra de las deficiencias que se presentan en este tipo de asuntos es que los órganos correspondientes “no están tomando las denuncias de mujeres sobrevivientes de género”. Ante ello insiste en que a los funcionarios de seguridad se les siga formando sobre estos temas.

Además, cuestionó que algunos de estos personeros “intentan establecer mediaciones entre la víctima y el agresor, algo que está prohibido en la ley, lo que hace exponerlas aún más en un contexto de violencia. Y estas prácticas continúan ocurriendo en muchos de estos espacios que deberían ser de protección a las mujeres que son víctimas de violencia”.

Sobre la existencia de otro tipo de instalaciones para albergar a mujeres víctimas de violencia de género, la defensora de derechos indicó que desde el Ministerio de la Mujer “se ha dicho que hay varias casas de abrigo. Sé que en el estado Táchira funciona una casa de abrigo. Pero creemos que estas casas de abrigo son insuficientes para la problemática que hay a nivel nacional con relación al tema de la violencia”.

En esa línea cuestionó que tampoco los protocolos que tienen esas casas de abrigo “tampoco ayudan al apoyo de esas mujeres que están en estos espacios”.

Por ello, propone impulsar una gran red de casas de abrigo en Venezuela, en conjunto con la promoción de lo que llama “medios de vida”, que consisten “en darle opciones ya sea de trabajo, educativas, de emprendimientos a mujeres que son sobrevivientes de violencia”, para evitar que la mujer siga sumergida en el ciclo vulnerable de la violencia.

Zambrano cree que estas acciones son complementarias a las necesarias de atención y gestión de casos y de acompañamiento sicosocial que ofrecen las organizaciones feministas.

Femicidios en aumento

La integrante de UTOPIX señaló que desafortunadamente los femicidios han venido aumentando en el país. Sin embargo, precisó que en el año 2020, el más fuerte de la pandemia, fue cuando se presentaron más casos. “Contabilizamos 256 casos a nivel nacional e insisto en que son subregistros. Nosotras creemos que puedan haber muchísimos más casos”.

Según sus estadísticas, en el 2021 registraron 239 femicidios y hasta junio de este 2022 “contabilizamos 111 casos, con una media de un femicidio cada 39 horas”, lo que equivale a indicar que mensualmente se producen entre 11 y 15 femicidios en el país.

El rol de la sociedad ante la violencia de género

La activista recomienda al respecto que “lo primero que tiene que hacer la sociedad al enterarse de un caso de violencia es denunciarlo”, bien sea a la policía o a cualquier otro organismo de atención.

Llamó la atención de no caer “en la normalización” de estos sucesos porque se piensa que “en las peleas de marido y mujer no me meto” lo que provoca es “exponer a una mujer, que puede estar inmersa en un ciclo de violencia, a que probablemente pueda terminar asesinada porque además tenemos que entender que el femicidio es el último eslabón de una cadena de violencia”.

Finalmente habló de la denominada violencia vicaria, definida como aquellos actos que comete el agresor contra los niños y adolescentes, miembros de la familia de la pareja, incluyendo también a la madre de la mujer.

Zambrano alertó que “este es un tema recurrente en Venezuela, ha habido casos donde se terminan dando femicidios vicarios, en los cuales se asesina a las hijas o hermanas de la mujer”.