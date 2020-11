“Los niños no pueden pasar ocho horas haciendo tareas”

Para Nancy Hernández, presidenta de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres), la educación a distancia necesita de una organización clara y efectiva.

“No se trata solo con saber cómo es la escuela o cómo son los maestros, sino además conocer el plan de estudio: qué mecanismo de interacción deben haber”, dijo en entrevista para En Este País de Radio Fe y Alegría. “No se puede pretender que los niños pasen ocho hora haciendo tareas, no hay que obligar a los niños”.

“Hay que saber qué objetivos se deben cumplir en cada materia; no puede ser que la formación de los niños se reduzca a una lista de actividades sin el acompañamiento adecuado”, añadió.

Consecuencias a futuro

Hernández asegura que el año escolar que acaba de 2019-2020 tuvo muchas deficiencias y esto acarrea consecuencias a futuro.

“Las deficiencias del año pasado inciden en las destrezas del futuro de los niños y adolescente”, comentó. “Las clases a distancia son un reto, porque en la mayoría de los estados que evaluamos la deficiencia del Internet es grande, además están los cortes eléctricos”.

Sobre el año escolar 2020-2021, dijo que en Fenasopadres han recibido reportes de que en algunas provincias del país no se han iniciado las clases.

“A esto le sumamos el abandono del oficio de los maestros por el bajo salario y que algunas instituciones no ha sido desinfectadas y no hay protocolos de seguridad. Las condiciones no están dadas para el inicio del año escolar”, sentenció.