Los «Sueños de Bolívar» se pierden en Maturín por colapso de servicios

La comunidad «Sueños de Bolívar», ubicada en Maturín, Monagas, suma 32 años de fundada. Se inició con dos calles y un poco más de 25 ranchos. Hoy son más de 300 familias en el sector que siguen demandando la atención por parte las autoridades municipales y gubernamentales en mejoras de todos los servicios.

Eris Pérez creció en la comunidad Sueños de Bolívar. En ella también formó su familia y construyó su humilde vivienda. Al ser consultada por los servicios que fallan en su sector enumeró una larga lista.

“Aquí carecemos de toda la vialidad, asfaltado y aceras, cuando llueve las calles son intransitables y se pasa mucho trabajo, el transporte entra hasta la primera calle, del resto toca caminar. Las luminarias para las calles se han quemado y llevamos años sin que se repongan”, contó a Radio Fe y Alegría Noticias.

Para rematar el panorama dijo que «todas las calles están enmontadas y llenas de basura y la entrada a la comunidad es un vertedero de basura y por ende, hay moscas y todo tipo de alimañas. Aquí los niños se la pasan correteando en las calles, no hay espacios para ellos, quisiéramos un parque, una cancha y un lugar para su esparcimiento».

Adiós luz que te apagaste

Eris también hizo énfasis en la situación del servicio de electricidad de la comunidad ya que padecen de interrupciones constantes lo que perjudica su calidad de vida.

“La luz por tantos bajones nos afecta, se queman los bombillos no solo de las casas sino también de las calles. Esto afecta los electrodomésticos y hasta el cocinar porque con la falla del gas doméstico la cocina eléctrica es indispensable”, comenta.

Para los residentes de Sueños de Bolívar es urgente que las autoridades les den una mano para mejorar las condiciones de vulnerabilidad de muchas familias que ante cualquier lluvia fuerte ven afectados sus ranchitos.

“Muchas casas en esta comunidad están afectadas por estar en zonas muy bajas porque se inundan con lluvias fuertes, todo en la parte de atrás se inunda y hay familias que lo han perdido todo, vienen representantes del gobierno, de los bomberos, de protección civil pero no se da una ayuda real”, exigió una líder comunitaria que no quiso identificarse.

A pie porque no hay transporte

Por su parte, Romer Belmonte cuenta que otra de las materias pendientes para la comunidad es la de mejorar la vialidad y las unidades de transporte para el sector.

“Tenemos que salir a la avenida para poder agarrar un bus bien temprano, como a las 6 de la mañana porque se hace difícil ya que hay mucha cola. Toca hasta venirse caminando porque no hay muchas rutas que suban a la comunidad, toca caminar como una hora y media para llegar a las casas porque el transporte es muy limitado en este sector”, describió.

El servicio de gas doméstico llega cada tres o cuatro meses. Sin embargo, los vecinos de Sueños de Bolívar insisten que las atenciones con este servicio deben ser más constantes. Proponen cada 30 días como mínimo. Comentan que una bombona de 10 kilos dura un promedio de justamente de un mes.

Rosa Rodríguez, por ejemplo, compró su bombona pero no le duró 15 días por lo que sigue cocinando a leña y cuenta lo difícil que es por las lluvias constantes.

“Una bombona es lo que venden y eso no dura nada, no vienen ni llenas y toca cocinar a leña pero con tanta lluvia, con tanta cantidad de agua que está cayendo aquí en Maturín te imaginas cocinar a leña porque no todos tenemos cocinas eléctricas”, lamentó.

Reina la inseguridad

La inseguridad también reina en Sueños de Bolívar a cualquier hora del día. Mirtha Coba la ha vivido en carne propia pues a punta de pistola la despojaron de su mercado a la entrada de su casa.

“Oscuridad total y robos a toda hora del día, ni salir podemos, dejamos a alguien que cuide lo que tenemos para salir a lo indispensable, hay que dejar un conocido o un vecino porque esto está imposible, roban con pistola, te quitan la compra, lo que tengas, ya a mi me lo hicieron, me quitaron la compra aquí mismo”, relató Coba.

Ante un nuevo escenario político los vecinos de Sueños de Bolívar esperan ser incluidos en planes de atención ante sus demandas que van desde resolver el desborde de agua servidas, contaminación con basura, falta de luminarias, atención alimentaria, despacho de bombonas de gas doméstico, la intransitable vialidad de esta comunidad donde sus habitantes tienen que salir y caminar hasta un kilómetro para poder abordar una unidad de transporte y en los últimos meses aseguran que la inseguridad los arropa.