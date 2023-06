Luis Bustos y sus perros calientes contra la crisis

Por José Leonel Gutiérrez

Luis Bustos es un hijo de El Nula que vivió por más de 5 años la migración, cuando decidió irse a territorio colombiano, específicamente a Bogotá.

Allí aprendió a coser y a hacer ropa en medio de la imperiosa necesidad de conseguir recursos en un país ajeno, para ayudar a sus hijos y madre que en ese momento estaban en su tierra natal, en el estado Apure.

Antes de esa decisión, había trabajado vendiendo perros calientes por las calles de este municipio venezolano, pero como no le fue rentable, terminó yéndose del país.

Sin embargo, en tierra colombianas las cosas no mejoraron. “No me fue sostenible. Prácticamente no comíamos y los servicio nos tenían ahorcados”, dijo Bustos sobre su estadía en Colombia.

Allá vivió durante el tiempo de pandemia, que resultó complicado para los venezolanos en calidad de migrantes. A esta emergencia de salud, se le agregó la xenofobia que sufren muchos venezolanos que se van de su país y que, lamentablemente, Bustos sufrió en algunos momentos.

Estas y otras razones lo llevaron a regresar a su tierra natal, para sacar de nuevo su carrito de perros calientes, al cual tuvo que meterle dinero, porque se le fue deteriorando en estos años de no usarlo.

Pero así fue como volvió con “Perros Express de Bustos”, dedicándose plenamente a sobrevivir con sus ventas diarias desde las 2:00 de la tarde hasta las 10:00 de la noche.

Bustos vende sus perros calientes en 3500 pesos colombianos, moneda extranjera que en este municipio fronterizo del país es de uso frecuente por sus habitantes. Al cambio, el combo de un perro caliente y más un jugo, tiene un costo aproximado de 0.8 centavo de dólar.

Él asegura que puede vender de 35 a 40 unidades al día, que son suficientes para ayudar a sus hijos que están en Colombia y aportar dinero en la casa materna donde habita actualmente en El Nula.

“Mis perros me alcanzan para enviar plata, comer y los gastos diarios que se tienen”, afirmó.

Despues de lo vivido en Colombia, no duda en afirmar que “no hay nada mejor que trabajar fuertemente donde se nació”.

“Eso sí con esfuerzo y sacrificio”, sentenció.

