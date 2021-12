Luis Lippa impugnó resultados electorales de Apure

El ex candidato de la Mesa de la Unidad Democrática a la gobernación del estado Apure Luis Lippa presentó un recurso jerárquico administrativo este martes 14 ante el CNE para impugnar los resultados electorales en la entidad del 21N.

El dirigente político fue recibido por el rector principal del CNE Roberto Picón en su despacho. Lippa estuvo acompañado por el candidato a la alcaldía del municipio San Fernando, Fernando Zambrano, cuyos resultados finales también fueron impugnados, y por su asesor jurídico Jesús García.

En su exposición el también ex diputado por Apure a la AN explicaba que de acuerdo a las constataciones que han hecho sus equipos político y jurídico «se evidencia la presencia de varias irregularidades e inconsistencias que nos conducen a no reconocer estos resultados», con los cuales salió vencedor Eduardo Piñate, candidato del PSUV, como gobernador del estado.

Puso como ejemplos para sustentar su denuncia y la demanda casos como «la sobredosis de migraciones que se realizaron, 120 centros de votación sin conectividad y testigos de mesa quienes representaban a la Unidad en los centros, no le fueron aceptadas las credenciales, fueron sustituidos por credenciales falsas de personas pertenecientes al oficialismo, o al PSUV, además de centros de votación donde no se refleja la realidad del sentimiento de los ciudadanos».

El pasado 26 de noviembre, en rueda de prensa desde San Fernando, Luis Lippa anunciaba que introducirían dos recursos de impugnación en dos instancias distintas.

Este primero ante la Junta Nacional Electoral del CNE y el segundo sería un recurso contencioso electoral ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.

Sin embargo, en esa ocasión, el abogado García decía que ante esta instancia contaban con 15 días para presentarlo y esperar su admisión. Se desconoce si lograron cumplir con el requerimiento.

Según las proyecciones que manejaba el comando de campaña previo a las elecciones regionales Luis Lippa se alzaría con el triunfo de manera holgada.

No obstante, la junta regional electoral proclamó a Eduardo Piñate con 76.519 votos, para un 44.16%, mientras que Luis Lippa alcanzó 72.768 votos para un 41.99%.