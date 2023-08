Luis Miguel, ‘El Sol de México’, cantará en Venezuela en 2024

Una noticia sacudió a las redes sociales la mañana de este lunes 7 de agosto: Luis Miguel anunció nuevas fechas de su gira para el año 2024 en donde incluyó a Venezuela. Las reacciones estallaron inmediatamente entre los fanáticos y no tan seguidores de ‘El Sol de México’.

El astro mexicano inició su periplo de presentaciones el 3 de agosto en la ciudad de Buenos Aires, Argentina; y posteriormente su prodigiosa voz también llegará a Chile, 22 ciudades de Estados Unidos para cerrar el 2023 con al menos 13 presentaciones en su natal México en el mes de diciembre.

¿Cuándo en Venezuela?

El vocalista de La incondicional cantará finalmente el 12 de febrero de 2024 de la mano de la productora Invershow, la cual aún no especifica el lugar donde se realizará el concierto, aunque en las redes sociales varios expertos en materia de espectáculos aseguraron que la cita será en el Estadio Monumental de Caracas ‘Simón Bolívar’ en La Rinconada.

Antes de llegar al territorio venezolano, Luis Miguel cantará en República Dominicana (20 de enero), Puerto Rico (23 de enero), Guatemala (27 de enero), El Salvador (30 de enero), Honduras (2 de febrero), Nicaragua (5 de febrero) Costa Rica (8 de febrero) y luego, el día 12, le tocará el turno a Caracas, Venezuela.

La indiscutible voz de Entrégate desata pasiones como en sus inicios, como en sus mejores momentos, y así lo demuestran los videos de los conciertos que ofreció recientemente en Argentina, pues el registro vocal y la impecable presencia del astro sobre el escenario no deja dudas de que sigue siendo uno de los mejores artistas –en su estilo- a nivel mundial. Mujeres y hombres de todas las generaciones así lo confirman.

Foto: archivo

Invershow promete más información “próximamente”

La casa productora, Invershow, informó a través de Instagram que “próximamente” ofrecerán “más información”. Mientras tanto, los seguidores de Culpable o no, esperan con ansias detalles del costo de los boletos. “Voy a hacer vigilia apenas publiquen fecha de venta”, escribió una persona.

“Muriendo con esta noticia. ¡Qué exitazo poder cantar en vivo las canciones de este grande!”, añadió otra.

Aún faltan seis meses para que Luis Miguel regrese a Venezuela tras más de una década de ausencia. Entretanto, hay tiempo para repasar sus grandes éxitos como Será que no me amas, Suave, La media vuelta, Usted, Hasta que me olvides, Por debajo de la mesa, Más allá de todo, entre otras, hasta que llegue el 2024 y ‘El Sol’ pise nuevamente tierras venezolanas.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.