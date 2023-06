Luis Ugalde: al gobierno y a la oposición les toca ser humildes

El padre jesuita Luis Ugalde, exrector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), aseguró que al gobierno y a la oposición les toca ser humildes y unirse para “hacer de nuevo la política”.

El gobierno porque no cumplió su promesa de acabar con la pobreza y la corrupción. La oposición porque debe reconocer que es imposible volver al pasado (antes de 1998).

“La reconstrucción no se puede hacer sola, tiene que arropar a todos, los de un color y los del otro. Entonces es un hacer de nuevo la política”, expresó el sacerdote en entrevista con Háblame Bajito de Radio Fe y Alegría Noticias.

“En cuanto aparezca un poco de política auténtica, concentrada en el bien común, inmediatamente la gente dice eso sí lo quiero”, agregó.

En cuanto al diálogo, resaltó que cuando las partes involucradas no están convencidas de que si no conversan no hay salida y cuando en lugar de cambiar lo que está mal, piensan que pueden engañar al otro y ganar tiempo, se convierte en un encuentro falso y una burla.

“No ha habido ese punto de humildad y de necesidad de decir: mira o dialogamos de verdad o nos morimos como país”, señaló. “En este momento de cara a las elecciones no solamente debe dialogar la oposición entre ellos, sino también el gobierno con la oposición”.

Obstáculos y errores por corregir

Por otra parte, dijo que siente que el liderazgo actual no está plenamente consciente y conectado a la realidad del país, a la gravedad de la situación que viven muchas familias que no tienen ni para comer.

“No es que yo fui al barrio a hacer un mitin. Tienen que ir a escuchar, a ver las necesidades y elaborar una propuesta alineada a eso”, enfatizó.

Ugalde recomendó que el ciudadano vuelva a asumir un rol político activo, que supone cortar la complicidad, presionar y castigar aquello que va por el camino incorrecto, pues se debe sanear desde la base de la conducta de la propia sociedad, al igual que reconocer los fallos de cada una de las fuerzas políticas que han hecho que el país haya llegado al panorama de crisis actual.

