Luis Vicente León: “Guaidó necesita traer algo nuevo”

Para el analista político y director de Datanalisis, Luis Vicente León, Juan Guaidó tiene el desafío de traer algo nuevo de su gira por el exterior para “reanimar su lucha interna”.

León comentó a Radio Fe y Alegría Noticias que los actuales elementos de su estrategia no son suficientes para generar el optimismo en sus seguidores.

“El reto es ¿qué traes de nuevo? ¿qué conseguiste afuera que te permita reanimar tu lucha interna? Que sea distinto a lo que ya tenías y que no tuvo el impacto que deseabas en términos de presionar un cambio: Si regresas con más sanciones, ya las tenías, si regresas con discursos de la OEA, ya los tenías”, señaló.

En su opinión, el líder de oposición podría estar buscando en el exterior ese nuevo elemento que le permita ejercer mayor presión política y reavivar los ánimos del sector opositor. Sin embargo, de momento, no podría aseverar de qué se trata.

“Son búsquedas privadas, que sólo se verán en ejecución una vez que esté aquí. No las presenta antes de estar aquí porque más bien pondría en riesgo su estrategia”, dijo.

Sin embargo, recalcó que ésto se trata de una opinión que forma parte de su análisis teórico y que probablemente “regrese con las manos vacías, no lo se. o a lo mejor tiene algo diferente de lo que nos enteraremos, tendrá que venir”, concluyó.

La tesis del gobierno en el exilio no funciona

De cualquier manera, para Luis Vicente León, Juan Guaidó tendría que volver al país para seguir ejecutando su estrategia, pues considera que la figura de un “gobierno en el exilio” no sería efectiva.

“No hay ninguna posibilidad de éxito en un gobierno de exilio. Todas las experiencias que ha habido en el mundo de gobiernos en el exilio se desvanecen en el tiempo”, enfatizó.

Puso como ejemplo el llamado “Gobierno Constitucional de Cuba en el Exilio”, explicando que no era otra cosa que un despacho simbólico en Miami que no tenía influencia real en la política cubana.

Sobre el regreso de Guaidó a Venezuela, podría ser posible que el diputado llegue por el aeropuerto de Maiquetía debido a las implicaciones políticas que tendría para el gobierno de Nicolás Maduro arrestarlo durante su llegada al país.

“Lo podría apresar ahora como lo pudo apresar a lo largo del año pasado y no lo hizo. No lo apresa porque hay riesgo de convertirlo en un mártir, que en política siempre es peligroso […] El segundo elemento es Estados Unidos. Trump ha sido muy enfático en la defensa de Guaidó, si apresas a un aliado al que él considera el presidente encargado de Venezuela, tu no estás seguro de cuál será la reacción americana”.

Para el experto, el gabinete de Maduro no tiene interés en poner a prueba a los Estados Unidos arrestando a Juan Guaidó. Por esa razón, considera que el partido de gobierno sigue esperando a que su popularidad se desgaste.

Escuche a continuación la entrevista completa:

