Luli Pampín en Venezuela: “Trabajar con niños es maravilloso”

La artista y estrella del mundo infantil, Luli Pampin, llegó esta semana a Venezuela para ofrecer por primera vez tres presentaciones en las ciudades de Barquisimeto, Valencia y Caracas los días 10, 11 y 12 de febrero, respectivamente.

Luli Pampin, cuyo nombre real es Lucía Pérez, ofreció un encuentro con los medios de comunicación en el Hotel Meliá Caracas, en donde derrochó simpatía y demostró de manera risueña el porqué es la nueva reina en el universo de los niños.

Ataviada con el traje de su personaje, Luli, quien ya es mamá de un niño de 7 años y está embarazada de su segundo bebé (una niña), comentó que conocer a su público venezolano era algo que había soñado y deseado experimentar. “Cada público es diferente, me encantará sentir esa energía y ver esa evolución con los pequeños de trabajar en el mundo infantil”, dijo.

-Cuando te convertiste en madre de Mateo, comenzaste a grabar canciones infantiles aunque ya habías iniciado en el arte desde pequeña. ¿Qué significa para ti ser ejemplo de un público tan particular como el infantil?

“Ser artista infantil es tener una gran responsabilidad porque me parece muy importante lo que se les enseña a los niños. No solo me tomo mi misión de entretener, sino también de dejar enseñanzas, de esas que me dejaron cuando estaba pequeña. Es poder utilizar cosas que a ellos les gustan y sorprenderlos con la semillita de ir aprendiendo”, expresó a Radio Fe y Alegría Noticias.

Su bandera es incentivar a la imaginación

Luli Pampin agregó que parte de ese aprendizaje para los más pequeños también debe ser el “afrontar los miedos, a probar los alimentos, lavarse las manos”, agregó. Para ella, su hijo Mateo es su gran maestro, porque a él le inculca lo que desea llevarles a otros pequeños en cada hogar. “Como te decía lo de lavarse las manos, ¿cómo se los explico? Pues, ¡explícitamente! porque los niños entienden que si no se lavan las manos, vienen los virus”, dijo.

“Incentivar la imaginación es como mi bandera, porque es una semillita que hay que regar para que crezca fértil y sana día a día y a futuro”, añadió la cantante y actriz de origen argentino.

Estudió la carrera militar

Durante su encuentro con la prensa venezolana, Luli Pampín comentó que estudió la carrera militar durante varios años, y posteriormente empezó a involucrarse en el entretenimiento, específicamente dirigido hacia los más pequeños, comenzó a investigar, a hacer cursos y formarse como actriz y cantante para lograr su objetivo.

“Cuando estaba pequeña me daba mucha vergüenza, pues no concebía cantar y bailar delante de alguien”, dijo entre risas y resaltó que cuando tuvo a su pequeño Mateo, “me puse a cantar y bailar. Era algo que nos hacía feliz y entendí que no había cabida para el miedo”, dijo.

“El prototipo de princesa está un poco acabado”

Luli Pampin resaltó que tuvo influencias de otras estrellas infantiles, una de ellas es Xuxa, aunque también en su etapa infantil le gustaba mucho la manga como Saylor Moon, entre otras, porque se sentía identificada con los personajes que tenían aspectos de heroína.

“Hay que demostrarle a los pequeños que ese prototipo de princesa esperando a un príncipe está un poco acabado. La vida real es esta que vivimos: mamá y papá que salimos a trabajar y hacemos diez mil cosas. Para mí, una súper heroína es enfrentar el día a día y eso es lo que quiero inculcarles a los niños con mi personaje”, resaltó.

Adicionalmente, Luli Pampín expresó que ha recibido comentarios de madres y padres de niños con asperger o autismo que han aprendido a hablar o cantar con los temas de la artista “Eso para mí es algo increíble y que me sorprende día a día. Trabajar con niños es maravilloso”, puntualizó.

Para finalizar, la cantante comentó que su show tiene una duración de 75 minutos y que será con muchas sorpresas para los más pequeños. “Hemos venido a Venezuela con todo nuestro corazón deseando dar lo mejor”.

La primera función de este fin de semana será este sábado 11 en el Forum de Valencia y luego cerrará en Caracas el domingo 12 en la Concha Acústica de Bello Monte. Quienes deseen adquirir boletos lo pueden hacer a través de Ticketmundo.com.

