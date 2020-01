“Lunes 13”

Parte I: “Es posible que se desplace a Guaidó de la Presidencia de la Asamblea Nacional. Esa posibilidad hay que considerarla en conjunto con las declaraciones del presidente Maduro de estar de acuerdo con la dolarización, la expansión en el uso del Petro en Venezuela, la reafirmación de la postura del presidente Putin en relación al presidente interino y el ataque de USA a Irak en su inminente guerra con Irán… Y no desligarla del evento anunciado para el 13 de enero de 2020”. (Sábado 04-01-2020).

Por otra parte, en un prestigioso grupo de opinión virtual hacían la siguiente observación: “por este grupo se permite una que otra oración por la mañana. Pero este es un grupo exclusivo de noticias. Para su conocimiento yo soy cristiano, tengo un grupo de oración y en ese grupo no permito nada de política igual por acá una que otra oración”.

Respuesta: En política hay derecho y libertad de expresión como principio fundamental. El contenido que se presenta tiene un profundo mensaje de geopolítica, geoeconomia y geocultura. Lamento que no se haya captado. De mi parte voy a seguir con mi concepción o perspectiva de analizar la realidad contemporánea desde un enfoque espiritual. Si deciden excluirme no afectará mi convicción y devoción al respecto. Dios les bendiga (Martes 07-01-2020)

Parte II: De la renta petrolera histórica a la situación actual la situación no ha cambiado sino agravado: no existe ninguna bonanza, todo es un “espejismo” de fatalidad. Aunque el precio del barril de petrolero inicia un aumento “coyuntural”, la producción petrolera nacional ha caído drásticamente: pero seguimos siendo un país monoproductor, monoexportador y consumista. Escenario aún más complicado por la persistencia de una moneda física y digital (sin respaldo de la economía real pero con tendencia especulativa), las migraciones o fugas de talentos, las remesas (que financian el consumo de más de 10 millones de venezolanos), los controles de precios (fomentan el contrabando), las “bolsas”, los “bonos”: que redundan todos en un poder adquisitivo falso (burbuja y agravante).

Lo que se lamenta es una dimensión política (y no solamente por parte de los que ejercen este oficio) de espaldas completamente a esta situación: proceso constitucional y estatuto inconstitucionales, que vulneran principios fundamentales como la separación de poderes y el sagrado derecho del voto para elegir el presidente constitucional de Venezuela.

Esencial: pensamiento, verbo y acción congruente viabilizan y sustentan la “luz de la vida”… No obstante, los desequilibrios, las incongruencias, distorsiones y desviaciones presentes en la realidad, pueden lograr neutralizarse y revertirse favorablemente con el “amor verdadero al prójimo”: ilustrado a través de la “multiplicación de los panes y peces”, pero siempre y cuando que exista el compromiso sincero y el nivel de conciencia por parte de todos, para procurar el trabajo y el estudio útil que fomente la bonanza multidimensional en función de la diversificación de la producción material y el acrecentamiento de la riqueza espiritual de forma sustentable. Que solo se logra con el regreso inmediato a nuestro país Venezuela de los talentos y venezolanos de bien.

Parte III: El Evangelio es la base para interpretar correctamente nuestra realidad mundial, regional y local. Pero también para encontrar la ruta de salvación…

a) El Mesías no es el que nos va resolver los problemas sin hacer nada, sino el Maestro que nos orientará para andar por el duro camino que conduce a la sabiduría, la riqueza espiritual y por ende la verdadera felicidad. “…Quien obra la justicia es justo… todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermanos”.

b) El mundo no le pertenece a ninguna raza o grupo particular, y menos aún si sus acciones “libertarias” solo obedecen a reglas del “Anticristo”, o implemente son para satisfacer o defender intereses particulares de ellos o de las Naciones que dicen representar.

Por otra parte más allá del ordenamiento constitucional o ley particular que cualquiera manipula en nuestro medio a su conveniencia, se elevan los mandamientos de la ley de Dios que no están sujetos a ninguna ambigüedad ni interpretación mundana.

El establishment o el afán desmesurado y premeditado por mantener o cambiar el orden y el status quo mundial, resulta contrario a la justicia y a los mandamientos de ley de Dios, si deja a un lado la prioridad de resolver las necesidades fundamentales de la mayoría de los miembros de la humanidad en lo que respecta a la alimentación, salud, educación, espiritualidad, etc. Todo agravado cuando se sustituye el amor con el odio para combatir el odio: valiéndose del lenguaje y el accionar de la violencia y las armas para controlar, mantener o cambiar el orden establecido.

Fuente: “Perspectiva Económica y Académica Contemporánea”. UNET. Años: 2018 al 2020.

