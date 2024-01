LVBP entrega premios a los más destacados de la temporada

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional de Venezuela (LVBP) premió a más destacados de la pelota venezolana en la temporada 2023-2024.

El evento se desarrolló en las instalaciones del Centro Empresarial Polar, donde acudió toda la directiva de la LVBP, peloteros, manager y dirigentes del béisbol venezolano.

La premiación a los más destacados fue organizada por Numeritos Gerencia Deportiva y Line Up Internacional. El objetivo fue honrar a los mejores peloteros de la ronda eliminatoria.

Giuseppe Palmisano, presidente de la LVBP, recordó durante su intervención a Víctor Davalillo y Juan Carlos Pulido fallecidos recientemente.

La mayoría de los que recibieron los reconocimientos estuvieron en el acto a excepción de José Rondón, que fue galardonado como el Productor del Año.

Rondón, a pesar de no poder asistir por compromisos personales, celebró a través de las redes sociales y recibió con beneplácito la noticia de su reconocimiento.

Rondón fue uno de los peloteros que brilló con luz propia con los Leones del Caracas y a la postre le sirvió para ser contratado en la liga menor de Estados Unidos con los Mets de Nueva York.

“Una temporada que me ha abierto las puertas y ha permitido poner mi nombre en el beisbol en donde todos queremos estar”, expresó a través de un post en su cuenta Instagram.

El primero en recibir su galardón fue Osmer Morales, quien recibió el galardón del Regreso de la Temporada, y como el Lanzador del Año, por su brillante actuación con Bravos de Margarita.

En una comparecencia ante los asistentes, Morales recordó que vivió malos momentos que puso en duda su vigencia.

“Fue una temporada inolvidable para mi carrera. Venía de dos pésimas campañas, en las que me pregunté cuánto tiempo le quedaba a mi carrera. Fue una etapa en la que pasaban muchas cosas por mi mente. Pensaba hasta en escribirle a personas que jugaron conmigo y en este momento están de coaches, porque pensé que mi carrera se acabaría pronto”, dijo Morales.

Otro de los que recibió su premio fue el lanzador Miguel Socolovich como Set Up del Año, quien también fue otro pelotero que en algún momento ya pensó en el retiro.

“Cuando me lesioné la primera vez del hombro pensé en retirarme, porque duré todo un año sin sentirme bien. Hablé con mi esposa, y ella me dijo que me diera una oportunidad más. Así fue como pude mantenerme tres años más y terminar mi carrera de esta forma”, relató Socolovich.

Anthony Vizcaya, a su vez, recibió un galardón combinado al ser reconocido como el primer tirador que combina el Set Up y el Cerrador del Año en su camino dentro de la LVBP.

Andrés Chaparro, de igual forma, viajó desde Utah, Estados Unidos, ciudad donde se prepara para este 2024 con la organización de los Cascabeles de Arizona, tras encumbrarse como el Novato del Año de la pelota rentada local de invierno por su destacada actuación con Águilas del Zulia.

José Moreno, por su parte, proclamado como Mánager del Año por segunda ocasión, recordó cómo a partir de una desilusión comenzó a formarse en él ese perfil distintivo de los pilotos, que son capaces de observar lo que no todos pueden.

Por último, subió José “Cafecito” Martínez para recoger el Jugador Más Valioso en el mismo tono genuino que ha empleado desde que fue anunciado: honrando a su madre, Evelyn González.

