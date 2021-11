Machado: “Elecciones no van a cambiar la situación del país”

Durante una rueda de prensa en San Juan de los Morros, la dirigente del partido político Vente Venezuela, María Corina Machado, aseguró que las elecciones del próximo 21 de noviembre, no van a cambiar la situación que atraviesa el país.

“Toda esta discusión que va a pasar el 21 de noviembre, ya lo sabemos. Eso es irrelevante, no va cambiar (la situación). Estamos en San Juan de los Morros. Aquí la semana pasada se cayó el techo en el hospital encima de un paciente y estos tipos están pintando la calle y decorando”, declaró.

Machado comentó que los venezolanos que no votarán «son personas valientes y con mucha conciencia y se revelan ante un fraude disfrazado».

“Aquellos que hoy dicen ‘no caigo en esa trampa’, creo que están haciendo lo correcto, lo que le dicta su conciencia, y es un acto de valentía, porque si a ti te amenazan para hacer algo que tú sabes que está mal, porque favorece a la tiranía, y tú dices que no, es un acto de rebeldía y conciencia de la sociedad venezolana”, manifestó la dirigente de oposición.

María Corina Machado también se refirió a la situación del sector educativo, lo cual es un reflejo de las políticas implementadas por el gobierno nacional.

“No hay escuelas, no hay maestros y no le pueden echar la culpa a la COVID-19. No es un tema que no haya protección para la población estudiantil, es que no hay maestros. Cuánto le cuesta a un maestro ir a la escuela y cuando llega, no hay agua, no hay techo, ni pupitres, ni libros. Es una situación trágica, insostenible”, expresó.

Siguen las violaciones a los derechos humanos

Respecto a las investigaciones que lleva a cabo la Corte Penal Internacional (CPI) sobre la violación de derechos humanos, Machado explicó que ésta sigue su curso, pero a pesar de eso siguen los casos especialmente en las cárceles.

«La Corte Penal Internacional ha avanzado mucho más rápido que en otros casos porque no solamente la evidencia es contundente, sino que los crímenes se siguen cometiendo. Ellos no solamente están estudiando crímenes pasados, analizando e investigando, sino también los crímenes que se siguen cometiendo hoy. Están disfrazando y pintando las cárceles para que cualquiera que venga de afuera, diga que aquí ya no están los centros de tortura, pero siguen ocurriendo más abajo, más escondido”, acotó Machado.

La dirigente indicó que las investigaciones de la CPI incluyen a los factores de oposición que se han aliado con el gobierno en el diálogo.

“Eso también va dirigido a aquellos factores de oposición que pretenden estar negociando en un proceso de investigación de crímenes de lesa humanidad”, apuntó.