Machado sobre primarias: todos los venezolanos deben participar estén donde estén

La candidata del partido Vente Venezuela, María Corina Machado, está de visita en el estado Monagas para hacer varias actividades con los partidarios de su tolda política en esta región. Al ser consultada sobre las primarias, aseguró que los comicios deben hacerse sin la participación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y reafirmó su opinión acerca de que los venezolanos en el exterior deben participar en la votación.



“Nadie que se llame demócrata puede decir que los venezolanos en el exterior no pueden participar en las elecciones primarias. Entonces, ¿cómo podemos decirles a ellos (CNE-Gobierno) en las próximas votaciones (presidenciales) que los que están afuera pueden participar? Mi decisión es firme: todos los venezolanos deben participar estén donde estén”, expresó.

Machado inició su recorrido por los municipios Santa Bárbara, Ezequiel Zamora y Aguasay. Posteriormente fue al municipio Maturín, para finalizar en Libertador, Sotillo y Uracoa al sur de la entidad monaguense.



Sobre el CNE, afirmó: “los venezolanos no confían y desde Vente Venezuela estamos pidiendo que las elecciones se hagan sin el órgano electoral: que sea un voto manual para que la gente pueda sentir confianza y salir a depositar su voto”.

“No queremos las manos de ningún personero del chavismo en estas elecciones. Así podemos medir la fuerza de las primarias. Si va mucha gente será muy importante para rescatar la confianza y la esperanza de la gente”, agregó.

Para Machado, la Comisión Nacional de Primaria tiene la oportunidad de realizar unas primarias impecables para que participen los que están dentro y fuera del país. “Esta comisión se debe es a la gente, no a unos cuentos partidos, ni mucho menos a los candidatos”, dijo.



“Esto no es una lucha electoral, sino del bien contra el mal”



La líder de Vente Venezuela indicó que la lucha va más allá de una elección de primarias o presidencial, porque para ella es una lucha “del bien contra el mal”.



“Esta es una lucha existencial y espiritual. Estamos luchando desde hace tiempo contra el mal, porque no podemos confundir medios y fines, porque el único fin de nosotros es liberar a Venezuela. Porque ellos (chavismo) han destruido principalmente a las familias del país. El gran reto que tenemos todos los partidos es el rescate de la confianza y en eso es lo que andamos. Estoy impactada con la expresión de la gente cuando salimos a recorrer el país: tienen ganas de salir de esta gente que quiere aferrarse en el poder”, expresó Machado.



“No quiero ser líder de la oposición en el país, las ganas que tengo es de ser la presidenta de Venezuela y por eso estoy trabajando todos los días y recorriendo el país”, añadió.



Trabajar por reformar los sistemas de justicia, educación y salud



María Corina Machado manifestó que trabajará, junto a sus equipo de Vente Venezuela, por tres aspectos fundamentales: los sistemas judiciales, educativos y de salud, pues aseguró que son los principales temas que deben afrontar los políticos y los venezolanos.



“Nosotros como nación debemos construir deseo en el sistema de justicia, salud y educación. Están en ruinas, porque lo que teníamos ellos lo acabaron. Si no funcionaban cuando llegó el chavismo, imagínense cómo están en estos momentos. El desafío más grande que tengo es el tema de la salud. Debemos saber cuál es el rol del Estado en estas materias; la sociedad venezolana debe estar inmensa en cada uno de estos objetivos”, señaló.



“El malandro va preso, el que viole la ley va preso, y el corrupto venga de donde venga y vístase como se vista, también va tras las rejas. Porque tendremos una justicia autónoma”, sentenció Machado.



Un gobierno para la familia



En cuanto a la protección a la familia y a la vida, la aspirante a la candidatura principal de la oposición venezolana indicó que tendrá un “Gobierno que proteja a la familia venezolana”.



“Quiero ser el gobierno que proteja a la familia, sus bienes y sus decisiones. También estamos trabajando como partido político y como sociedad: ese también es nuestro norte. Y sé que juntos vamos a lograr todas estas cosas”, culminó.

