Madre denuncia que el Instituto de Nutrición “le quitó” la ayuda a su hijo

Glenda Castillo denunció que el Instituto Nacional de Nutrición “le quitó” la bolsa de comida que recibía su hijo Jesús Alberto Castro en San Juan de los Morros.

Su hijo presenta problemas de discapacidad y desnutrición, por lo que le otorgaron ese beneficio que recibía mensualmente.

Castillo declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que no había podido buscar la bolsa de comida desde que comenzó la cuarentena, ya que tuvo que viajar a Valencia para buscar ayuda para realizarle una tomografía que necesita el joven para operarse. Desde entonces, se había quedado atrapada hasta que la semana pasada, cuando hubo flexibilización de la cuarentena, pudo regresar a su casa.

“Tiene una asignación, un beneficio de una bolsa de nutrición porque es un muchacho que pesa 45 kilos. Originalmente cuando lo llevé pesaba 44 kilos y mide uno 1.68 centímetros”, relató.

La madre indicó que la operación es necesaria “porque tiene un problema a nivel de huesos y de la cervical, que le está afectado el cuello, la columna y los pies”.

Denuncia mal trato

“Por razones de salud me trasladé a Valencia para hacerle unos exámenes que le solicitan porque debe ser operado de la nariz y tiene una situación en su columna y sus huesos, por lo que necesitaba hacerle una resonancia y una tomografía. Me fui a Valencia a buscar el presupuesto y ayuda por aquellos lados,porque me han dicho que el gobernador de allá ayuda bastante en este tipo de situaciones, pero me agarró la cuestión de la pandemia y no pude regresarme”, explicó.

“Con todas las situaciones que tuvimos en la vía, pudimos lograr entrar. Nos dirigimos al día siguiente (al Instituto) y nos encontramos con la sorpresa que al muchacho le eliminaron la bolsa, le quitaron el beneficio porque no lo habíamos ido a retirar en estos tres meses de cuarentena”, contó Castillo.

Aseguró que, aunque explicó la situación “no me quisieron atender. La atención fue bastante déspota de parte de la licenciada encargada, casi como si no fuera problema de ellos”.

Indicó que le pidieron volver a hacer la solicitud de la ayuda social “y fui hablar con el director (pero) no me dio mayor respuesta. Me dijo que él no podía hacer nada. No importó en ese momento la situación de salud del muchacho, la situación de necesidad”.

Castillo le hizo un llamado al gobierno regional para que la ayude a resolver esta situación que perjudica la alimentación de su hijo que necesita comer bien para su operación.

“Yo quiero hacer el reclamo a nivel nacional, que se aboquen porque ni siquiera tomaron en cuenta la situación especial de él. Estos muchachos especiales no saben que no hay comida, no saben que hay es poquito y el nivel de frustración es grande”, manifestó.