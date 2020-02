Madre desmiente supuesto suicidio de la sargento en cuartel de Guárico

Hoskimoto Lovera exige a las autoridades militares que se aclare la muerte de su hija Mariola Sarahí Parada Lovera de 19 años de edad, quien murió de un tiro en la cabeza en las instalaciones de la brigada de artillería del Fuerte Conopoima en San Juan de los Morros.

Lovera señaló que ella desmiente el comunicado que saco la Región Estratégica de Defensa Integral (Redi Los Llanos), en el cual aseguran que la sargento primero se quitó la vida disparándose con un fusil AK 103.

Esta versión oficial no concuerda con la información que ellos tienen del hecho.

“La Redi Los Llanos maneja que ella tomó el armamento y se disparó. Nosotros manejamos dos versiones. Una que fue accidental y otra que le quitaron la vida. Pero creemos que no fue de forma accidental o que se haya suicidado”, apunta Lovera.

Agrega que “no sabemos tampoco de qué magnitud fue. Si fue que al muchacho se le escapó un tiro o si fue que la mandaron a matar, porque ella tenía problemas personales con su pareja y él en muchas y reiteradas ocasiones la había amenazadas de muerte”, argumentó la madre de la militar.

Indicó que ella no tenía motivos a quitarse la vida porque era una muchacha que quería avanzar en su carrera militar.

“Ella no tenía ningún motivo personal que la llevara cometer ese hecho. Y si ella hubiese quería cometerlo no lo hubiera hecho en ese momento, porque ella iba a recibir su guardia y al tener su armamento propio de ella. Si ella se hubiese querido quitarse la vida en ese instante, lo hubiese hecho en la hora que tenía su armamento y lo hubiese hecho en otro lugar y no en el pasillo central de la unidad, que es el pasillo más transitado, donde entran todo”.

“¿Cómo me explicas tú que se fue la luz? Ellos alegan que todo estaba oscuro porque se fue la luz. La luz demoró como veinte minutos me cuentan, el apagón fue de veinte minutos y en veinte minutos pasó todo”.

“Yo no sé si ellos hablaron, qué pasó. En verdad no entendemos todavía, no tenemos ninguna pista que nos diga qué fue lo que pasó. Puras versiones que salen de sus compañeros, que dicen que ella no pudo haberse quitarse la vida, que a ella la asesinaron”.

Lovera anunció que este jueves se van dirigir al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), para hablar con el comisario, para que le expliquen qué fue lo que realmente le pasó a la joven militar.

Cabe destacar que la pareja sentimental de la joven, quien también es militar, se encuentra detenido por averiguaciones sobre el caso.