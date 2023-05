Madre pide ayuda para que sigan buscando a su hija desaparecida en Guárico

Yajaira Dolores Liendo Pimentel, de 50 años de edad, lleva más de un año lleva desaparecida sin que hasta esta fecha sus familiares sepan de su paradero.

Fiomena Pimentel, madre de Yajaira, publicó un video en redes sociales clamando a las autoridades o alguna persona que sepa de su hija, que le avise. Ella asegura que ya no tiene tranquilidad desde que desapareció de su hogar en San Juan de los Morros, estado Guárico.

“Más de un año que está desaparecida, no sabemos nada de ella. Yo quiero que me ayuden, que metan la mano para ver si la consigo aunque sea los huesos, aunque sea el cadáver que me entreguen en la casa. Que me den un aviso, que me ayuden que yo quiero conseguirla de alguna manera, sea muerta o sea viva”, manifestó Pimentel.

Entre lágrimas, la señora clama ayuda pues aseguró que ya ha ido reiteradamente ante las autoridades con competencia para que la ayuden, pero no han dado con ella.

“Yo he acudido a todas esas cosas y no me han dado repuestas, no me han ayudado nada. (Pido) que me la consigan, aunque sea los huesos, lo que consigan de ella. Yo no tengo paz, no tengo alegría desde que mi hija se desapareció. Yo no he podido tener paz, ni tranquilidad, yo quiero que me ayuden por favor, Dios mío”, exclamó.

Cabe resaltar que cuando Yajaira se fue de su casa, ubicada en la parroquia Parapara del municipio Roscio de Guárico, estaba medicada, ya que ella presenta un cuadro de esquizofrenia. Cuando no se toma su medicamento, pierde el control, por lo que su mamá te me que le allá pasado algo.

Si alguna persona conoce o la ha visto, se pueden comunicar con esta madre que desea con todo el corazón que su hija aparezca a los números telefónicos 0412-1786037 / 0412-0344488 / 0412-4510210.

