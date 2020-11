Maduro admitió que esta semana no fue de cuarentena radical

En una especie de regaño que le dirigió al equipo de producción de VTV por pasar “imágenes de archivo y no actuales, de esta semana”, el presidente Nicolás Maduro admitió que la semana de cuarentena radical que culmina este domingo no fue tal, por la presencia masiva de personas en la calle.

En el cuestionamiento señaló que las imágenes que se estaban pasando por la televisión “son de junio, julio, agosto, las conozco”, cuando en su alocución de este 29 de noviembre intentaba mostrar un balance de la jornada de 7 días restringidos dentro del esquema que viene implementando desde hace meses.

Agregó que “si sacaran las imágenes de esta semana prácticamente no hubo cuarentena radical, vamos a estar claros, nunca nos podemos caer a coba en ningún tema”.

Visiblemente molesto criticó que durante estos días “salió mucha gente a la calle”. Por esta razón, anunció que el método 7 más 7 será retomado en el mes de enero “con fuerza, organización, disciplina y conciencia”.

Aseguró que se está en medio de la pandemia “y no quiero hacer falsas ofertas a nadie, que la pandemia ya se acabó, que en enero se acabará, no, no, no, que nadie se deje engañar”.