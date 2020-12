Maduro promete que dejará la presidencia si la oposición gana la AN otra vez

En una alocución nacional el presidente de la república Nicolás Maduro confesó que si la oposición política nuevamente gana por mayoría las elecciones de la Asamblea Nacional, él renunciaría a la presidencia de la república y se iría del poder.

Dijo llamarse “un combatiente, un guerrero, nunca me he rendido y nunca me rendiré”.

Pero nombró específicamente a los candidatos Javier Bertucci, Henry Falcón, Bernabé Gutiérrez, y otros dirigentes y les dijo que “acepto el reto el domingo que viene, vamos a ver quién gana, si ganamos nosotros vamos pa´lante, pero también tengo que decir, al pueblo se lo digo, dejo mi destino en sus manos, si la oposición vuelve a ganar la asamblea Nacional yo me voy de la presidencia, si la oposición gana las elecciones yo no me quedaré más aquí”.

Estas palabras las pronunció en un acto político que tuvo con los dirigentes de los partidos políticos que integran el Gran Polo Patriótico y transmitido por el canal del estado a todo el país, violando la normativa electoral al utilizar recursos y fondos públicos para actividades de campaña electoral.

A pesar de la “oferta” cuestionó que ya era suficiente haber tenido a la oposición liderando el parlamento en los últimos cinco años y por eso vaticinaba otro “gran triunfo de las fuerzas bolivarianas” el próximo domingo.