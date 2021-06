Maduro se quejó de que EEUU no done vacunas a Venezuela

En lo que llamó un jueves agroproductivo el presidente de la república Nicolás Maduro calificó de miserable al gobierno de Estados Unidos por no incluir a Venezuela en el lote de países a los cuales les donará una cantidad millonaria de vacunas contra la COVID-19.

Para el mandatario esta decisión del gobierno de Joe Biden es una muestra del «odio continuado» que supuestamente tiene contra nuestro país. «Se las dan a otros países pero no las niegan a nosotros».

Su queja fue acompañada por el canciller Jorge Arreaza, quien aseguró que esta actitud se junta al sonado bloqueo impuesto por las sanciones económicas y el supuesto robo de fondos venezolanos que hoy en día están congelados en el exterior.

En la tarde de este jueves el embajador de Estados Unidos en Venezuela, James Story, residente en Colombia, informó que Venezuela no aparece en el primer listado de países de Suramérica a los cuales se le hará el donativo por la falta de transparencia del gobierno que preside Nicolás Maduro.

Sin embargo, el diplomático aclaró que «cuando hoy anunciamos que no iba a haber vacunas para Venezuela eso no quiere decir que nunca más va a haber vacunas, solo que no aparece en esta primera entrega porque carece de la transparencia de las vacunas a las personas que las necesitan».