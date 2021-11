Manuel Rosales prometió solucionar servicio eléctrico en Guajira

Manuel Rosales, candidato a la gobernación del Zulia por la MUD, realizó una caminata en algunas zonas del municipio Guajira este miércoles 3 de noviembre, como una actividad de su campaña electoral.

El recorrido inició desde Los Filúos y llegó hasta la población de Paraguaipoa. Rosales manifestó a Radio Fe y Alegría Noticias que dentro de sus planes de gobierno se encuentra el de mejorar el servicio eléctrico, el agua potable, la seguridad alimentaria y los centros hospitalarios.

Dijo que el pueblo de la Guajira «sigue tan maltratado y olvidado, me dice la gente que hay sectores que pasan hasta 5 días, 10 días, 15 días sin electricidad, eso es inhumano, eso influye en la vita cotidiana, la gente no puede estudiar, no puede trabajar, se deteriora el comercio, la inudtsria».

Informó que este jueves 4 de noviembre presentará su plan de gobierno de emergencia con cinco líneas prioritarias de acción, entre las cuales están las de «educación, la salud, la alimentación».

El recorrido terminó en la parroquia Sinamaica. Rosales hizo un llamado a la población a seguirse protegiendo de la COVID-19.

En los estudios de Radio Fe y Alegría Paraguaipoa/Foto: Radio Fe y Alegría Noticias