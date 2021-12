Manuelita Sáenz en El Tigre subsiste por la autogestión de sus habitantes

Pese a todas las dificultades que padecen en el sector Manuelita Sáenz de El Tigre, Anzoátegui, sus habitantes a través de la autogestión tratan de solucionar sus necesidades.

Es una comunidad con apenas 10 años de fundada y que consta con 8 avenidas y tres calles, todas de tierra, sin aceras ni brocales, solo la avenida principal cuenta con un poste y alumbrado público.

Los demás son tendidos improvisados, donde la mayoría de sus viviendas fueron construidas de bloques por sus residentes y otras por el beneficio de la Misión Gran Vivienda Venezuela.

Foto: Adaybelyce Figueroa/Radio Fe y Alegría Noticias

Unas 300 familias son las que habitan en las casas y que solo cuentan con los servicios primordiales para subsistir, gracias a la organización de la comunidad.

Gina Solís, con cuatro años viviendo en el sector Manuelita Sáenz, dijo que la problemática más urgente que había que atender es en relación al servicio de electricidad.

“Las fases 110 y 220 están en constantes bajas y subidas de voltaje”, enunció.

Aunque no se les ha dañado algún electrodoméstico señaló que no pueden utilizar cómo debe ser los artefactos eléctricos ya que tienen desconectarlos para no sufrir una sobrecarga.

“No podemos utilizarlos porque hay que estar apagándolos, los aires acondicionados, no los podemos utilizar por los menos en esta calle, no se pueden usar, porque hay mucha deficiencia”, contó Solís.

Añadió que aún no cuentan con los servicios de cloacas, tampoco con servicios de Cantv, no hay servicio de internet. En cuanto al transporte público logran tener suerte porque tienen que caminar varios metros para poder salir hasta la carretera por donde pasa el transporte que circula por los sectores vecinos.

Agregó que es necesario el mejoramiento de las vías de acceso para mejor circulación y activación de servicios del transporte público.

Foto: Adaybelyce Figueroa/Radio Fe y Alegría Noticias

Entre tanto Maris Pérez quien es madre de dos niños en edad escolar indicó que en el sector no cuentan con un colegio cercano para los niños. Dijo tienen que enviarlos a los colegios ubicados en sectores adyacentes, incluso, algunos se encuentran bastante lejos de donde viven.

Entre rifas para la autogestión

Milagros Velázquez, líder de la Base de Misiones Manuela Sáenz, detalló el trabajo que vienen realizando en ese sector. Resaltó que a través de la autogestión es la fórmula aplicada para dar solución a algunas de las faltas que se tienen.

“Gracias a la comunidad, los vecinos, los equipos que estamos acá dentro del territorio, fuimos los que logramos meter el agua porque antes no contábamos con el servicio, teníamos que ir afuera a cargar el agua”, relató Velásquez a Radio Fe y Alegría Noticias.

Comentó que gracias a actividades y la implementación de rifas y sorteos lograron obtener recursos para cancelar lo que necesitaban para instalar lo necesario para llevar agua al sector a través de mangueras.

Gina Solís, ciudadana de Manuela Sáenz/Foto: Radio Fe y Alegría Noticias

“Nosotros con aquellos vecinos que no colaboraron en ese momento se les pidió un aporte diferente, se les dijo para poder tener acceso que colaboraran con un bombillo, nuestro sector está alumbrado gracias a este método de autogestión”.

El agua que se cuenta no proviene de un pozo de agua que este instalado en el sector aledaño.

Los vecinos hicieron un trabajo para poder instalar tuberías desde el sector San José. El procedimiento contó con la permisología necesaria de Hidrocaribe, y a través de la autogestión que consistió en la compra de las mangueras, la uniones, «y la mano de obra fue puesta por nosotros mismos”, detalló Velásquez.

En relación al beneficio del sistema de alimentación a través de los CLAP, Milagros Velázquez explicó que se tiene programado realizar la entrega por espacio de cada tres meses de acuerdo al cronograma establecido.

Foto: Adaybelice Figueroa/Radio Fe y Alegría Noticias

Aguas servidas y potable

En relación al sistema de cloacas en la zona la vocera dijo que están redactando una serie de planteamientos para hacérselos llegar al gobernador del estado Anzoátegui Luis José Marcano, para que se pueda gestionar recursos y solventar tanto el problema de asfaltado, servicios públicos entre otros necesarios.

“Debemos conseguir el apoyo en cuanto al asfaltado, servicios públicos, necesarios, somos un sector bastante vulnerable” y alegó que están haciendo el planteamiento para que se les conceda una pronta respuesta.

Esperan que con la renovación de las autoridades que recién asumieron sus cargos se puedan canalizar y articular para seguir avanzando en consolidar el sector.