Más de 10 familias de Santa Inés de Guárico están en riesgo por deslizamientos

Más de diez familias en la comunidad Santa Inés en San Juan de Los Morros, Guárico, corren el riesgo de quedar damnificadas por un deslizamiento de tierra y piedras que pone en peligro sus ya debilitadas casas.

Yolimar Cardozo declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que llevan 20 años llevando papeles tras papeles a diferentes organismos en el estado y hasta la fecha no han obtenido repuesta para solucionar este problema.

“Nosotros, hace 20 años hicimos la solicitud a varias instituciones como infraestructura, la alcaldía, la gobernación, tenemos pruebas, porque tenemos papeles que avalan qué se ha hecho. Durante ese tiempo en esta comunidad se han hecho varios muros pero a nosotros no nos tomaron en cuenta como prioridad”, relata Cardozo.

La mujer señaló que a medida que llueve el terreno sigue cediendo y temen por sus vidas. “Fíjese que de veinte años para acá cómo ha cedido el terreno y estamos ahorita esperando que caiga esa piedra, y que al caer prácticamente le daña la vivienda a la señora”.

Igualmente agregó que “lastimosamente no contamos con los recursos para hacerlo y a medida que siga lloviendo esta situación se va a seguir agravando”.

La afectada denunció que reportó el problema al sistema implementado por el ejecutivo nacional del 1×10 del buen gobierno y la repuesta que recibió es que no hay recursos para solucionarlo.

“Incluso, lo pasé a la línea 58 de 1×10 presidencial y la repuesta fue que ellos no podían ayudar, porque en estos momentos no contaban con una institución que se abocara al problema, y entonces a quién recurrimos nosotros si no tenemos los recursos para solventar la situación”.

Foto: Xiomara López/Radio Fe y Alegría Noticias

Una piedra a punto de caer

Por su parte, Sugey Gamarra indicó que su vivienda está en riesgo ya que en su patio se encuentra una enorme piedra que en cualquier momento puede caer y dejarla sin nada.

“Como pueden verificar en la foto, mi casa está en alto riesgo, hay una piedra a punto de caer, ya se desplomó una, se está desbarrancado el terreno y necesitamos que por favor las instituciones nos ayuden en este problema. Cuando está lloviendo se me mete el agua en los cuartos, tengo que levantarme a las dos de la mañana, tengo que sacar agua, se me ha desplomado muchas veces, he tenido que traer a personas para que me apoyen a sacar la tierra, a sacar las piedras y a sacar agua”, contó.

Gamarra explicó que con ella viven otras tres personas más y sus padres que siempre la visitan y teme que en cualquier momento alguno de sus familiares salga lastimado si el terreno cede.

“Está mi esposo de 53 años, está mi hijo que es de 27 años, está mi sobrino de 10 años, claro que temo por mi mamá que muchas veces viene a acompañarme, mi papá es un hombre mayor que muchas veces viene a estar conmigo aquí en la casa, imaginase ustedes una persona de 80 años, que se desplome más ese cerro y me lo tape o una pared se me derrumbe”.

Foto: Xiomara López/Radio Fe y Alegría Noticias

La denunciante hizo un llamado a todas las instituciones de Guárico para que los ayuden ante que ocurra un hecho lamentable. “Para todas las instituciones que nos puedan ayudar, tanto el presidente, como la gobernación, la alcaldía yo veo que están en la obligación de apoyar a las personas que tienen este caso”.

Cabe destacar que en el año 2012, a cuatro de estas diez familias se le asignó una reubicación por su condición de riesgo en la que se encuentran, la cual nunca se efectuó porque las personas encargadas de realizarla nunca las ubicaron para entregarle las casas prometidas.