Más de 200 estudiantes en Guárico esperan por la reparación de su escuela

Unos 227 estudiantes de la Unidad Educativa Rogelia Mayo Torrealba, en la zona de Cantagallo de Guárico, llevan tres años esperando que su institución sea reparada, para volver a tener clases presenciales.

Nakaris Campo, docente de la escuela, relató que desde agosto del año 2021 se abrió enorme hueco en uno de los salones del plantel que ha ido colapsando con el paso del tiempo, deteriorando mucho la institución.

“El deterioro se da más que todo en la estructura y eso lleva como consecuencia el no trabajar de manera presencial con nuestros niños, porque es un peligro latente que tenemos allí, es un riesgo porque el hueco es profundo, se llena de agua en esta temporada de lluvia y eso ha generado mucha preocupación e inquietud porque no podemos trabajar, no podemos brindarle a la estudiante el derecho a la educación como debe ser, en un espacio bien adecuado e idóneo en vista de esa situación”, detalló maestra.

Campos señaló que la institución lleva más de 81 años de fundada y ha formado una cantidad de niños y niñas que hoy en día ya son unos profesionales.

Otros males de la escuela

“Los techos se filtran, la cocina está hundiéndose también, separación de las paredes, muchas grietas. La escuela nos ha dado mucho, esta es una escuela fundada en el año 1.940”.

La docente denunció que a raíz de la pandemia la escuela duró 2 años abandonada y eso ocasionó que se fuera deteriorando su infraestructura lo que condujo a que Protección Civil recomendara su evacuación.

Hay que desalojarla

“En estos dos años se deterioró aún más, eso lo certificó una inspección de Protección Civil, quienes vinieron específicamente el 13 de mayo de este año y realizaron un diagnóstico de todo lo que estaba en la escuela y ellos recomendaron que debería ser evacuada, la escuela está en código rojo (lo que significa) que no deberíamos estar aquí, deberíamos desalojar”, alertó Campos.

A raíz que se abriera este hueco cerca de los salones las paredes y el terreno están cediendo/ Foto: Cortesía

Clases a distancia

La educadora indicó que debido a este problema la institución cerró sus puertas y estuvieron que seguir impartiendo clases a distancia.

“En vista de eso, como personal de la institución, nos organizamos y continuamos las clases a distancia solamente duramos dos meses presencial en una total zozobra, entonces el llamado que hacemos a los entes competentes en la parte educativa que se aboquen, nos den repuestas, nosotros no queremos continuar trabajando a distancia, ya serian tres años así y no es fácil”.

Toca reinventarse

La profesional de la docencia comentó que tuvieron que implementar una nueva estrategias para seguir cumpliendo con los estudiantes y con los padres y representantes de la institución.

“Hemos implementado estrategias que a nosotros nos han surtido mucho efecto que es el cuaderno viajero, el representante lleva y trae el cuaderno, porque es con el quien nos entrevistamos, el docente elabora sus actividades, no la podemos enviar porque eso quedó prohibido, tenemos el contacto con el representante nos ubicamos en el caney, en la plaza, en sitios públicos pero que le brindemos seguridad al representante y le damos la asesorías, revisamos los cuadernos, conversamos con ellos, hablamos de los avances de los niños y todo lo que tiene que ver con el apoyo del aprendizaje del año escolar pero no es fácil, ha sido muy difícil trabajar de esa manera”, detalló.

Por su parte, Vicente Alfonso representante de unos de los estudiantes, declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que ya el gobernador del estado Guárico sabe de la situación del plantel, por lo que exige que se busque la solución inmediata.

“Queremos que se haga un llamado a los entes gubernamentales que ya nos han visitado, el gobernador ya vino para acá y que se nos dé un visto bueno, una repuesta grata, que sea una educación presencial, no a distancia”.

Alfonso hizo un llamado urgente para que la institución sea recuperada para el nuevo año escolar y los estudiantes vuelvan a sus aulas de clases.

“Lo que queremos es tratar de que se aboquen a ayudar a restructurar nuestra institución, como ya lo saben tiene años de formación y que esta información llegue a los entes gubernamentales”.