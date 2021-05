Más de 230 familias waraos sometidas al hambre en Cambalache

Los señalamientos por parte de ciudadanos no originarios contra los waraos radicados en Cambalache, en el estado Bolívar, aleja toda posibilidad de ayuda que pudieran tener si no existieran «esas campañas» que proyectan una imagen negativa en torno a los indígenas.

“Nos dicen que el indio es criminal, es drogadicto, es ladrón. Si la gente piensa eso, ¿qué apoyo podemos tener?”, afirmó Venancio Narváez, según reseña la organización no gubernamental Provea.

En Cambalache, Puerto Ordaz, 236 familias waraos sobreviven sin el apoyo de nadie, reseña la organización la ONG de derechos humanos.

Este grupo de originarios es parte de un grupo de un número mayor de familias que se desplazaron hasta Cambalache huyendo de la crisis sanitaria, hambruna, y abandono total al que fueron sometidos luego del los efectos negativos del cierre del caño Manamo que provocó inundaciones y muertes de peces con la consecuente aparición de enfermedades como el cólera que diezmó a la población warao en la década de los años 90.

Pese a una relación que los originarios han entablado con los no originarios, en ocasiones ha existido algún tipo de diferencias que no suman a favor de los waraos. Ante este hecho, las instituciones se niegan a ayudarlos, y el gobierno solo se ha dedicado a prometer ayudas que no terminan de cumplir.

Los waraos reconocen más el trabajo de la Unicef que en un corto tiempo instaló un centro educativo, y un tanque de agua que la misma comunidad se encarga de cuidar. A juicio de Venancio Narváez, el aporte de la Unicef despertó en los waraos el sentido de pertenencia.

Según Narváez, la crisis humanitaria que hay en Venezuela obliga a los habitantes de Cambalache a buscar la comida de la forma más rápida posible, y han descartado el estudio. Por tanto, las nuevas generaciones de waraos residentes en Cambalache serán ciudadanos sin estudios.

“Ahorita lo que hay es hambre y la gente solo se preocupa por buscar el pan de la forma más rápida posible. Ni siquiera por estudiar, hace más de 20 años que no tenemos un bachiller de esta comunidad”, cita Provea.