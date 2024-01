Más de cinco comunidades de San Juan de los Morros, capital del estado Guárico, siguen presentando fallas en el servicio de agua potable en este inicio del nuevo año, sin que logren conseguir una solución por parte de la empresa Hidropáez.

Pedro Antonio Barreto, quien reside en el sector Los Aguacates, denunció que van para un mes que no reciben ni una gota de agua.

“Más de un mes que no llega el agua y no tenemos dinero para comprarla”, expresó.

Barreto señaló que él es pensionado de la policía y con lo que cobra no puede pagar para comprar una cisterna.

“Yo soy funcionario jubilado, cobro 130 bolívares y no alcanza para nada, ni para la comida. Le agradezco al presidente de Hidropáez para que se conduela de nosotros de abrir las llaves, porque para mi es que no abren la llaves”, comentó.

Por su parte, Carmen de López, de la comunidad Brisas del Valle, manifestó que la última vez que contaron con el servicio fue antes de diciembre y llegó tan poca que no les subió a los tanques.

“Hago un llamado para pedirle a las autoridades de Hidropáez que por favor nos mande el agüita, pero no solamente al sector uno, sino a toda la comunidad”, señaló.

López indicó que a pesar que esta comunidad está a pocos metros de la planta de tratamiento le envían pocas horas de servicio que no sube a la parte alta del sector.

“Siempre pasamos por ahí y estamos hablando con los encargados para que envíen el agua. Ellos abren la parte de arriba y no vienen abrir la que está de lado y no sube para nuestras casas”, explicó.

La afectada aprovechó para denunciar los cortes eléctricos que están sufriendo y que les ha ocasionado la quema de algunos electrodomésticos.

“Eso es a cada rato: tengo la nevera quemada y la lavadora quemada; el ventilador lo tengo porque el niño me lo arregló. Tres televisores que tenía se me quemaron. Entonces, ¿quién me paga esos coroticos?”, se preguntó.

A esta situación de los cortes de luz, también se le suma la falta de alumbrado público en la comunidad, donde muchas veces los mismos vecinos compran los bombillos y colocan para alumbrar la calle y evitar estar a oscuras.

