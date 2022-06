Alegan que es unilateral detención de los 6 médicos de Guasdualito

El presidente del Colegio de Médicos del estado Apure, Nelson Magallanes, alegó este lunes 6 de junio que se incumplieron los procesos administrativos y judiciales en la detención de 6 médicos del Hospital «José Antonio Páez» en Guasdualito, en el estado Apure.

El viernes 3 de junio se conoció de la aprehensión de 6 médicos del área de Obstetricia por el delito de «asociación para delinquir» por parte de una comisión de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Los médicos detenidos son: Ivis Dubarly Páez, Ana Yumar Rodríguez, María Yaritza Vequiz y Cándido Alfredo Martínez. Según la reseña policial, están pendientes por aprehensión el anestesiólogo, Jonathan Manuel Bitriago; y el cirujano Francisco Javier Bejas.

Para Magallanes, en este hecho se vulneran los derechos de sus compañeros profesionales de la salud.

«Creo que no se cumplieron algunas fases previas a la detención de los médicos, ya que no fue un hecho in fraganti. Legalmente a quien le corresponde hacer la primera averiguación es el hospital, a través de la jefatura de Ginecoobstetricia, Servicios de Cirugías y Servicios de Anestesia», dijo.

«(Los médicos) nunca fueron citados. De manera que vemos que fue con unilateralidad. Si es que hay denunciantes, se violaron los derechos de los médicos», añadió.

Con estas detenciones, el Hospital de Guasdualito se queda sin un grupo importante de especialistas, lo cual podría generar un impacto negativo en la prestación del servicio de cirugías obstétricas; así como también de otras patologías. Así lo advirtió Magallanes a Radio Fe y Alegría Noticias.

«Hay un vacío laboral de esos especialistas», dijo. Agregó que como los médicos no pueden hacer su guardia, el hospital «corre el riesgo de quedarse sin especialistas».

Vale mencionar que los compañeros del gremio de la salud están convocando a concentraciones en rechazo a la detención de estos 6 médicos.

Reporte por Juan Carlos Rosales | Radio Fe y Alegría Noticias.