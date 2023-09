Médicos anuncian una huelga sin precedentes en Gran Bretaña

Los profesionales de la medicina anunciaron una huelga sin precedentes en Gran Bretaña en la que participarán todos los médicos, consultores, auxiliares (enfermeros), incluso, estudiantes.

La información fue dada a conocer por Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) y el sindicato de médicos British Medical Association (BMA).

De acuerdo con el sindicato, organización que agrupa a más de 200 mil médicos en Gran Bretaña, la huelga conjunta durará cuatro días. La primera jornada de paro será el 20 de septiembre y la segunda será de tres días continuos, desde 2 al 4 de octubre.

Tras darse a conocer la huelga conjunta, inmediatamente el director ejecutivo de NHS Providers, Julian Hartley, declaró que “el anuncio de una huelga coordinada es una grave escalada en el conflicto laboral de los médicos”.

El Servicio Nacional de Salud también informó que ya se ha visto obligado a cancelar casi un millón de citas y operaciones. La consecuencia inmediata ha sido la subida de los costos de los servicios médicos en centros privados.

Por otra parte, el Gobierno anunció que se dispone a contratar personal sanitario para cubrir vacíos en las rotaciones para los días de huelga. Según Servicio Nacional de Salud, esto supondrá un egreso importante del erario público.

Autoridades hospitalarias advirtieron que esto supondría “un reto sin precedentes” para el NHS, que ya de por sí ha sufrido graves trastornos debido a las frecuentes huelgas de enfermeras, personal de ambulancias y de otros servicios relacionados.

En lo que va de año, los médicos en formación han protagonizado 19 jornadas de paro, mientras que los consultores se han retirado en cuatro ocasiones, lo que ha provocado la cancelación de decenas de miles de citas.

