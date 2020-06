Médicos en Mérida denuncian “atropellos” para ir a trabajar

Con el inicio de la cuarentena radical 7 + 7, médicos que viven en otros municipios del estado Mérida denuncian atropellos por parte de los cuerpos de seguridad que se encuentran desplegados en la región.

La denuncia viene pues les impiden el libre tránsito al municipio Libertador para ejercer sus funciones cotidianas en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (Iahula).

En tal sentido, la doctora María Alejandra Mendoza, especialista en demonología del referido centro asistencial, manifestó que cuando le toca guardia en el hospital debe esperar más de 1 hora en cola para poder pasar desde el municipio. Aún teniendo el salvo conducto, aclaró que dicho documento de nada le sirve.

“Es un atropello hacia el personal de salud que vive en otro municipio. Apesar que yo tengo el salvo conducto, estoy atrapada desde hace más de 1 hora para poder entrar al municipio Libertador y ejercer mis funciones. Me esperaban para hacer un procedimiento en el hospital y no he podido llegar”, señaló la especialista en medicina.

La doctora destacó que pese a que medió con los cuerpos de seguridad mostrando el salvo conducto, a su juicio, uno de los funcionarios le impidió el paso instándola a devolverse a su vehículo. Ella aeguró que cada vez se le agota tanto el combustible, el tiempo y la energía para ir a trabajar.

“Cuando ya estuve cerca de los funcionarios me dirigí hacia ellos para decirles que era importante que me dejaran pasar. Entonces me obligaron a irme al vehículo. Nosotros no tenemos la culpa que el personal de salud viva en otro municipio y queremos cumplir nuestro deber”, mencionó.

La galena acotó que se deben buscar los mecanismos necesarios para que el personal de salud tenga prioridad al momento de trasladarse de un municipio a otro, debido a que ejercen diariamente uno de los trabajos más importantes en medio de la pandemia por la COVID-19.