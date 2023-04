Mercedes de Freitas: la corrupción en Venezuela ha llegado a cualquier sector

La directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, manifestó que no solo las tramas de corrupción de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) son interesantes de analizar. También están las vinculadas a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), el segundo sector de mayor aporte de ingresos para el país, y la judicial que involucra a varios jueces que permitieron que “gente del alto gobierno” desfalcara el patrimonio venezolano.

En entrevista para Radio Fe y Alegría Noticias, señaló que Transparencia Venezuela tiene graficado cómo operaron algunos funcionarios en las tramas de corrupción, pero aún hay un horizonte totalmente desconocido porque “hay tantos casos abiertos” que siguen siendo investigados por la comunidad internacional: la organización cuenta 26 países.

Mercedes de Freitas dijo hace unos días que Transparencia Venezuela ha comprobado que hay involucrado más de 42 mil millones de dólares del patrimonio público venezolano en 127 casos de presunta corrupción, pero aclaró que la verdadera cantidad de dinero saqueada no se tiene, pues no se sabe dónde está, si está en efectivo, en qué banco o quién lo tiene.

“Desde el 2000 estamos hablando de casos horribles que hablan de mucho dinero, además de temas sensibles: medicamentos y alimentos. Me acuerdo de Pdval. ¿Por qué se perdieron 160.000 kilos de comida en los puertos de Venezuela comprados con Cadivi?”, se preguntó. “Eso tiene que ver con una estructura creada de gran corrupción donde hay absoluta impunidad y un monopolio del Gobierno”.

“Hablamos de que no hay separación entre los contralores, la Asamblea, la Contraloría General de la República, ni los gestores”, agregó.

También manifestó que desde el 2010 en Venezuela no hay transparencia porque no se publica nada sobre los gastos e ingresos del país, lo cual debe hacerse porque está estipulado en la ley venezolana. Y, como no se hace, “se crea un monstruo que incentiva la corrupción”.

“La corrupción venezolana ha llegado hasta la música. A cualquier sector que uno vea”, lamentó.

