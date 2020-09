Messi se queda pero critica a la directiva del Barça

El astro argentino Lionel Messi ofreció declaraciones exclusivas al medio Goal, donde confirmó que no dejará el Barcelona, luego de haber anunciado su deseo de irse.

“Me quedo porque jamás iría a juicio contra el club de mi vida. La dirigencia de este club, liderada por Bartomeu, es un desastre“.

Messi aseguró que seguirá dando todo por el club que lo ha visto crecer durante 16 temporadas.

“Voy a seguir en el Barça y mi actitud no va a cambiar por más que me haya querido ir. Voy a dar lo mejor. Siempre quiero lo mejor para el club, para el vestuario y para mí (…) Yo lo que puedo decir es que me quedo y voy a dar el máximo. Amo al Barcelona y no voy a estar mejor acá que en ningún lado. Aún así estoy en el derecho de poder decidir. Me iba a buscar nuevos objetivos y nuevos retos. Y al día de mañana me podía tocar volver, porque aquí tengo todo“, reveló el futbolista.

La directiva del club catalán exigía a Messi cancelar una clausula por 700 millones de euros si deseaba irse, o en su defecto ir a juicio.

“Me sentí dolido por cosas que escuché de la gente, del periodismo, de los que ponían en duda mi barcelonismo diciendo cosas que creo que no merecía. También me sirvió para ver quién es quién”.