Messi se va del Barcelona

El mismo club confirmó la noticia del fin del ciclo del astro argentino que ya había dado muestra de querer cambiar de aires luego de dos décadas de relación.

Las exigencias de Messi al Barcelona a la hora de configurar un equipo competitivo eran clave para que el argentino siguiera en el club. Pero las manifiestas intenciones de los azulgranas de apostar por nuevos jóvenes de la masía y de otros clubes, terminó por acabar con la posibilidad de una continuidad.

Una de las exigencias de Messi era la contratación del argentino Cristian Romero, hoy jugador del Atalanta en la Seria A de Italia.

El segundo factor que que derivó en la salida de Messi del Barcelona es la incapacidad del club para asumir contrataciones de alto valor económico sin trastocar el club, al menos, con jugadores importantes.

El Barcelona prefirió aligerar la masa salarial de Messi que implicaba un peso económico de trascendencia en la administración.

Luego de no poder cerrar un acuerdo con los representantes de Messi, el Barcelona explicó lo ocurrido en los siguientes términos: «A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española).

Por ahora no se conoce el próximo destino de Messi, pero no pasarán muchas horas antes de que algún club poderoso lo anuncie.

LATEST NEWS | Leo #Messi will not continue with FC Barcelona