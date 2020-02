Mexicanos siguen migrando a Estados Unidos

Miles de mexicanos siguen intentando cruzar la frontera de forma ilegal a diario, arriesgando sus propias vidas, para perseguir el denominado “sueño americano” en los Estados Unidos.

Estos migrantes buscan alcanzar la posición económica que no consiguieron en su propio país, la oportunidad de ser dueños de sus vehículos, viviendas o negocios propios.

Don Fortino Salvador Ramírez Villareal, nacido en la localidad de Rafael Valenzuela, en el municipio Huayacocotla, llegó hasta Carolina del Norte buscando el dinero para comprar una camioneta para su proyecto de negocio.

“Me fui con la finalidad de echarle ganas para juntar para una casita, juntar para mi camioneta para poner mi negocio de la barbacoa. Siempre hace falta el transporte porque si no, ¿cómo? En tres años me fui y regresé y me gustó porque la verdad si sabes ahorrar, lo logras”, dijo Fortino a Radio Huayacocotla.

Relató que hizo una travesía de ocho días caminando por desiertos y cerros junto a otros migrantes, faltándoles agua y comida.

“Hay mucha sequía y hambre. Sí le sufrí. Había un señor que me decía ‘ya no puedo, déjeme aquí y ya camine, yo aquí me voy a morir’. ‘No, ¿cómo cree?’ le dije, vamos a echarle y con un amigo lo tomé del brazo y le dimos ánimos”, contó.

Fortino Ramírez agradeció a todos los amigos que le ayudaron, gente que le prestaba dinero y le brindaba comida mientras permanecía en los Estados Unidos.

Migrar a Estados Unidos cada vez es más difícil

Sin embargo, Ramírez aseguró que en la actualidad “está recio pasar por ahí, hay mucho peligro”.

Y es que tras la fuerte presión que ejerce el gobierno de Estados Unidos sobre el de México para frenar la migración ilegal, los intentos de cruzar la frontera disminuyeron un 74,5% en los últimos ocho meses.

Así lo afirmó el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, durante una presentación de los resultados del plan migratorio especial que lleva a cabo su país.

A las fuertes medidas migratorias se suma un deterioro en la economía estadounidense. Sin embargo, para el año 2016, un estimado de 36 millones 255 mil 589 mexicanos residían en los Estados Unidos.