México decidirá en referéndum revocatorio de López Obrador

Por primera vez en la historia, mexicanos irán a las urnas este domingo 10 de abril para decidir si revocan o no, el mandato del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Más de 93 millones de mexicanos están habilitados para votar este domingo. El Instituto Nacional Electoral (INE) ha dispuesto más de 57 mil casillas (centros de votación) en todo el territorio nacional.

La medida es promovida por el propio mandatario: “Es establecer en nuestro país un precedente. Nada de que me eligieron por seis años y puedo hacer lo que me dé la gana, no, el pueblo tiene que mantener el poder en su mano. Si el presidente no manda obedeciendo al pueblo, ¡revocación del mandato y para afuera!”.

Este instrumento está previsto como marco general en la Constitución del país y luego en la Ley Federal de Revocación de Mandato de setiembre de 2021.

La revocación solo se puede solicitar una vez por periodo de gobierno y, para que el resultado sea vinculante, deberá contar con una participación mínima del 40% de los inscritos en el padrón electoral.

La pregunta

Quienes participen deberán contestar a la siguiente pregunta: «¿Está usted de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la Presidencia de la República hasta que termine su período?». Para ello deberán marcar si quieren que siga como presidente o que deje el cargo.