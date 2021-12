«Mi hijo no sabía manipular una pistola»

En extrañas circunstancias falleció Frander Noé Enríquez Soto de 19 años de edad, quien al parecer no tenía conocimiento sobre el uso de armas y terminó muerto en un presunto enfrentamiento con la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Aragua.

El incidente se registró el martes 27 de julio de 2021, a las 9:00 de la noche en La Granja Don Arturo, en la vía que conduce a la población de Magdaleno en el municipio Ezequiel Zamora.

Según las primeras informaciones divulgadas por los medios se trataba de un «azote» que cayó en un enfrentamiento, versión que luego fue desmentida por su padre a las afueras de la morgue de Caña de Azúcar.

Franklin Henríquez, padre del joven, aseguró que su hijo trabajaba como ayudante en un taller de refrigeración que está bajo su administración.

Frander Enríquez. Foto: El Siglo.

El día de la muerte estuvieron ocupados en la reparación de una nevera. Al finalizar la tarde el joven salió apurado ya que iba hacia el sector Los Hornos. Horas después se conoció, por rumores, que había aparecido muerto en una granja del sector La Huérfana tras un presunto enfrentamiento con la PNB.

A las afueras de la morgue de Caña de Azúcar, mientras retiraban el cadáver, Franklin Enríquez y Delys Soto, padres de Frander, exigieron la apertura de una investigación para que la muerte de su hijo no quede impune, además de que piden que se limpie la reputación del joven injustamente acusado de ser un delincuente.

«Mi hijo no portaba ni ocultaba armas de fuego, tengo entendido que no tuvo entradas a la policía. Frander no sabía manipular pistolas, por eso rechazo la tesis de enfrentamiento», destacó el padre de la víctima.

Frander residía con su pareja en la comunidad La Carrizalera de Palo Negro, era apreciado en su comunidad. «Mi hijo era un buen muchacho, no tenía cuentas pendientes con la justicia, no tenía bolas para caerse a tiros con la policía, a mi hijo lo mató la Policía Nacional Bolivariana», afirmó el papá.