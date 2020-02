Migración pendular: una ida y vuelta que no se detiene

La frontera venezolana del estado Zulia es escenario de varios fenómenos asociados a la migración que tiene gran relevancia social, económica y cultural tanto para la población que reside en esta zona como para quien la atraviesa.

Durante los tres últimos años la frontera venezolana adquirió especial atención a raíz de diversos acontecimientos que empezaron a ocurrir desde que el gobierno de Nicolás Maduro decretara un estado de excepción, basado en presuntos ataques desde el Gobierno colombiano, asociados al contrabando, y con la promesa de resolver la crisis económica. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, llegó a afirmar que en Venezuela había escasez porque el 60% de la comida se iba por la frontera hacia Colombia.

Esta medida, que generó incertidumbre a los nativos de regiones como la Guajira, lejos de resolver algo, provocó más crisis económica y con ello el nacimiento de los migrantes pendulares, como se le conocen a las personas que van a otro país a trabajar, pero regresan a suelo venezolano para traer dinero y mantener sus hogares.

Hoy muchas mujeres wayuu que viven en Paraguachón, se desempeñan como empleadas domésticas en los grandes centros urbanos de Colombia y sobre ellas recae el abastecimiento alimenticio y económico de sus hogares.

De hecho, de acuerdo a una encuesta realizada por Radio Fe y Alegría Noticias, el género de la población migrante pendular se divide en: 60% mujeres y 40% hombres.

En cuanto a edades, el 30% oscila entre 21 a 40 años y el 70% son menores de 21 años de edad.

El Zulia lidera el movimiento pendular en lo que va de 2020, seguidos por Lara, Falcón y Carabobo.

Testimonios en carne viva

Cristina Sánchez es una de las miles de venezolanas que optó por cruzar la frontera en busca de alimentos y detalla que va cada 15 días a Colombia en busca de comida para su familia, “pero es no ha sido fácil”.

“Trasladarme hacia Colombia me cuesta”, expresó la joven de 24 años oriunda de Maracaibo. Un caso parecido es el de Doris Mendoza, de 53 años, quien cuenta: “Yo trabajo desde hace años en Maicao, Colombia, como doméstica. Cada cierto tiempo bajo por acá, a la Costa Oriental a llevar algo para la casa. Prácticamente ayudo a mi hija y a mi familia”.

Ana Rodríguez de 63 años de edad, quien reside en la urbanización Brisas, al sur de la ciudad de Maracaibo, contó que mensualmente viaja a Maicao para buscar alimentos y productos de higiene personal, ya que los artículos de la cesta básica son más accesibles en el vecino país que comprarlos en los puntos de venta de los supermercados de Venezuela.

Similar es el testimonio de José Coronel, quien junto a su familia cruza la frontera en busca de una mejor calidad de vida, pero sin olvidar su amada Venezuela.

“Yo vengo de Valencia. Solo vine a Colombia a buscar mis hijos y mi esposa que estaban en Barranquilla y aprovecho la ocasión para llevar alimentos que faltan en la casa. Aquí se pueden conseguir todos a un precio económico. En Venezuela los productos no mantienen sus precios”, señaló.

“Solo por pasar a los niños a veces tengo que rogarle a los guardias”

De acuerdo con la información recolectada por Migración Colombia, desde el primero de mayo de 2017 se puede afirmar que 445.094 personas venezolana tienen vocación transitoria en Colombia, es decir, “que no vienen a quedarse en Colombia (…) más del 50% ingresa a la zona de la frontera a comparar víveres”.

Al respecto Christian Kruguer, director de esta institución colombiana, indica que es la denominada migración pendular, debido a que estas personas cruzan la frontera, incluso varias veces al día, sin tener intención de permanecer, pero con un motivo o necesidad para venir a Colombia de manera periódica.

Cruzar estos pasos limítrofes se ha convertido en una práctica de negocios y modo de subsistencia. Es por eso que la frontera de Paraguachón se realiza diariamente el cruce de manera ilegal a través de la trochas, mientras que por la vía legal deben pagar en la alcabalas de la GNB, en La Raya, para poder pasar.

“Nos cuesta cruzar la frontera, nos cobran por las maletas que llevamos, también pagamos si no tenemos los papeles de los niños en regla. A mí me quitan un millón de bolívares”, denunció Mirta Ferrer, proveniente de Falcón. “En moneda extranjera me quitan 10 a 15 dólares porque la multa por pasar son 20 dólares. Solo por pasar a los niños a veces tengo que rogarle a los guardias nacionales para que no me quiten tanto dinero porque no es fácil conseguirlo o porque simplemente no alcanza el presupuesto”.

Por su parte Juan, un docente que le tocó resolver su vida a través de la ilegalidad, relata: “yo llevo gasolina, en una garrafa de 20 litros, la vendo en Maicao y así traigo víveres para vender. Y debo hacerlo por las trochas y eso cuesta mucho, porque debo pagarle a los mecateros, a los guerrilleros de la zona y otros grupos irregulares que se instalan en el camino donde pasamos nosotros los wayuu que vivimos en este municipio”.

La actividad fronteriza se produce a través de redes de intercambio de productos, relaciones comerciales, vínculos familiares, entre otros motivos.

Sin embargo, la complejidad de las relaciones sociales actuales de esta zona ha posibilitado que en la frontera se originen problemas económicos, sociales y de orden legal, como redes de contrabando administradas por mafias y reforzadas por la presencia de grupos armados al margen de la ley que se suman a la fragilidad de los sistemas institucionales de ambos países.

Esa diversidad de actores sociales y la poca efectividad de las acciones ejecutadas por las autoridades de ambos lados, no contribuyen a disminuir los delitos que se presentan en esta frontera binacional.

Quien cruza la frontera por primera vez no sale de su asombro y los miles de venezolanos, que han cruzado la frontera, saben que la cantidad de dinero que se mueve en manos de quienes deberían garantizar una movilización de respeto y acuerdos bilaterales, es enorme.