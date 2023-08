Migrantes están a la buena de Dios en la frontera de Estados Unidios

A los migrantes los roban, les decomisan los documentos, no tienen ni comida ni atención médica, alertán Wola y la iniciativa Kino Border.

La Organización WOLA y la Iniciativa Kino Border emitieron un informe sobre la violación de Derechos Humanos a los migrantes en la frontera de Estados Unidos y México. Las dos organizaciones alertan que los ciudadanos no cuentan con mecanismos de protección claros en el territorio.

Migrantes a la buena de Dios

De acuerdo al informe, los migrantes que transitan por la frontera sur de los Estados Unidos son víctimas de abuso de autoridad, les niegan la comida y la atención médica, sufren violencia por uso excesivo de la fuerza, son deportados de forma peligrosa y se les crean perfiles racistas.

De igual forma, se identificó robo de documentos y objetos de valor. Pero, quizás lo más grave es la separación forzada de las familias.

¿Qué pueden hacer los gobiernos de Estados Unidos y México?

Ante este escenario, el informe elaborado por WOLA y Kino Border recomienda a los Estados incrementar las sanciones disciplinarias a funcionarios que abusen del poder. También consideran necesario que el Congreso pueda supervisar las acciones de los departamentos migratorios en el terreno y, por último, que las agencias y autoridades fronterizas revisen y cambien sus protocolos y procedimientos para garantizar los derechos de las personas en movilidad.

La presidenta de Wola, la abogad y defensora de Derechos Humanos, Carolina Jimenez Sandoval pubilcó el informe y alertó que se ha identificado la violación del derecho a la vida.

🚨Hoy junto a @KinoBorder publicamos informe sobre violaciones de #DDHH en frontera #EEUU #México

🧵1/3

-Los abusos contra migrantes son persistentes y sin rendición de cuentas

-Algunos casos graves implican uso excesivo de fuerza,incluso pérdida de vidashttps://t.co/ZBkHrSJceG — Carolina Jimenez Sandoval (@cjimenezDC) August 2, 2023

¿Qué es Wola y Kino Border?

Se trata de dos organizaciones no gubernamentales que promueven la defensa de los Derechos Humanos. WOLA, cuyas siglas en inglés significan: The Washington Office on Latin America, se define en su página web como “una organización líder en investigación e incidencia que promueve los derechos humanos en las Américas”.

Entre tanto, la Iniciativa Kino Border es “una organización que opera en el área de inmigración situada en Nogales, Arizona y Nogales, Sonora, México”. Comenzó en enero del 2009 por seis organizaciones de los Estados Unidos y México. La Provincia de California de la Compañía de Jesús, el Servicio Jesuita a Refugiados-Estados Unidos, las Misioneras de la Eucaristía, la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, La Diócesis de Tucson y la Arquidiócesis de Hermosillo.

El informe muestra la vulnerabilidad en la que se encuentran los y las ciudadanas que son expulsados de sus países y se enfrentan a múltiples peligros con la sola ilusión de encontrar un lugar seguro para rehacer sus vidas. Sin embargo, migrantes a la buena de Dios puede ser la sentencia que mejor describa la frontera sur de los Estados Unidos.

