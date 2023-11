Milei será el nuevo presidente de Argentina: ¿El papa Francisco visitará su país?

Con el triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales de Argentina, se instala una vez más un interrogante que desde hace tiempo se repite: ¿El papa Francisco visitará su país natal en 2024?

Javier Milei, del partido La Libertad Avanza, derrotó en el balotaje a Sergio Massa, actual ministro de Economía y candidato del partido Unión por la Patria, llamado antes Frente de Todos, de tendencia progresista y peronista. Las primeras cifras le dan 55.95% al primero y 44.04% al segundo.

Massa reconoció su derrota este domingo por la tarde, mientras avanza el conteo oficial de votos, y señaló que “los resultados no son los que esperábamos”. Además, aseguró que ha llamado a Milei para felicitarlo “porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años”.

“La idea es ir el año que viene”

Desde el inicio de su pontificado en 2013, el papa no ha visitado su país natal, Argentina. Pese a que estuvo en Colombia, Ecuador, Perú; y en los limítrofes Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile, volver a su tierra es una de las tareas pendientes de estos 10 años.

Y si bien el pedido de los argentinos por una visita del santo padre se repite desde hace tiempo, en los últimos meses tomó más fuerza, a partir de algunas entrevistas en las que el Pontífice deslizó la posibilidad de que ese deseo se haga realidad en 2024.

«Quiero ir al país el año próximo», expresó en una entrevista concedida en abril al diario La Nación . «Siempre quise volver al país», añadió.

En mayo, durante un encuentro con los jóvenes de Scholas Occurrentes por el décimo aniversario de la fundación, volvió a responder a la pregunta: “¿Tiene planes de visitar Argentina próximamente?”. “La idea es ir el año que viene”, contestó el papa Francisco.

La esperanza se fue alimentando en los últimos meses, al punto que la organización Hogares de Cristo, dispositivo eclesial dedicado a la prevención y tratamiento de adicciones, organizó una campaña llamada “Vení, Francisco, tu pueblo te espera”.

En los últimos días ha circulado un video en WhatsApp y publicado en la red social X, en el que diversas personas afirman que “Si gana Massa, viene el papa”, y en el que aparece el padre Francisco Olveira señalando que “Si viene el papa, viene la justicia social”, luego de decirle a un joven poblador del Barrio Esperanza, en el conurbano bonaerense, que se toma una foto con él con la condición de que “no vote a Milei”.

De otro lado y en la última asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina, los obispos enviaron una carta al pontífice, en la que se unen “al sentir de nuestro pueblo que desea encontrarse con su pastor”, afirman al invitarlo a visitar el país.

“​​​A todos nos hará mucho bien tu cercanía y bendición en estos tiempos difíciles”, sostienen.

“​​​Confiando en la posibilidad de que consideres concretar esta visita al país, te encomendamos a Nuestra Señora de Luján, patrona de Argentina”, concluye el documento.

Los 2 candidatos y el papa Francisco

Sin embargo, el escenario electoral comenzó a poner en duda una posible visita del santo padre, ya que uno de los candidatos, Javier Milei, había propinado insultos a su figura.

En 2020, Milei calificó al papa Francisco como “el representante del maligno en la Tierra”. También lo ha descrito como un “jesuita que promueve el comunismo”.

En una reciente entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson, Milei dijo que el papa “es condescendiente con la izquierda” y no sigue los diez mandamientos al defender la “justicia social” que “es un robo”.

Al respecto, monseñor Oscar Ojea, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, expresó : «Uno de los candidatos se ha expresado con insultos irreproducibles y con falsedades. Como expresó monseñor Gustavo Carrara, el papa es para nosotros un profeta de la dignidad humana en un tiempo de violencia y exclusión. Pero, por otra parte, también es un jefe de Estado al que se le debe un respeto particular».

En el debate presidencial de cara a las elecciones de octubre, el candidato Sergio Massa salió al cruce de Milei por sus dichos contra el santo padre: “Javier, más que una pregunta te quiero hacer un pedido. La Argentina tiene millones de fieles católicos y ofendiste al jefe de la Iglesia. Quiero que aproveches estos 45 segundos para pedirle perdón al papa que es el argentino más importante de la historia”, sentenció.

“Parece que estás poco informado, porque ya había pedido perdón por eso, y lo volvería a hacer, porque no tengo problema en eso, porque si me equivoco, no tengo problema en repetir que estoy arrepentido por eso”, respondió el candidato de La Libertad Avanza.

“Además, una de las cosas que dije es que si el papa quería venir a la Argentina, se lo iba a respetar no solo como jefe de Estado, sino como líder de la Iglesia Católica, por lo tanto, dale, dejá de chicanear y dedicate a bajar la inflación y a terminar el gobierno de manera decorosa, dale”, concluyó en esa oportunidad.

Días después, en el acto de cierre de campaña del bloque La Libertad Avanza, el economista asesor del partido, Alberto Benegas Lynch, expresó: “Por consideración a mi religión católica, por respeto a esa religión, creo que habría que imitar lo que hizo el presidente (Julio Argentino) Roca (ndr: a fines del siglo XIX), esto es, suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano mientras allí prime el espíritu totalitario”.

Esos dichos fueron aclarados por el propio Milei , quien aseguró que “fue parte del discurso de Alberto Benegas Lynch hijo, fue una declaración a título personal”.

“Nosotros entendemos que la Argentina es un país católico, con fuertes vínculos con la Iglesia. Sería una irresponsabilidad de mi parte hacer algo de esas características”, agregó.

El último debate presidencial, el domingo pasado, fue otra ocasión en la que los candidatos a presidente se refirieron al papa Francisco.

Sergio Massa volvió a interrogar a Javier Milei en el bloque temático sobre “Relaciones de Argentina con el mundo”, recordándole los insultos que había propinado al pontífice, y preguntándole una vez más si le pediría perdón.

El libertario aseguró que “lo hizo en privado” y que sus disculpas “le llegaron”, y añadió: “Estamos dispuestos a recibirlo en la Argentina, darle los honores de un jefe de Estado, y no sólo eso, darle los honores propios del jefe espiritual de la Iglesia, dado el credo católico de los argentinos”.

Milei aprovechó la oportunidad para tomar distancia una vez más de los dichos de Benegas Lynch, sobre romper relaciones con el Vaticano. «Lo que diga un integrante o un seguidor no quiere decir que sea la posición de La Libertad Avanza», aclaró.

Por su parte, Massa prometió: “Vamos a trabajar para que el papa venga en 2024″.

¿Una visita del papa Francisco después de Pascua?

En las últimas semanas, en distintos círculos católicos comenzó a circular el rumor de que la visita estaría pactada para después de la Pascua, e incluiría el paso del papa por Uruguay.

El 10 de diciembre próximo, Javier Milei asumirá como presidente de la Nación, lo que plantea un nuevo escenario político en el país, y aunque algunas versiones indicaron que la visita del papa Francisco no está condicionada “al triunfo o derrota de ningún partido”, hasta que la Santa Sede no anuncie su viaje no está dicha la última palabra.

