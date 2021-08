MUD lanzó su tarjeta con candidatos para el 21N

El conocido dirigente político Henry Ramos Allup informó que la tarjeta de la MUD, representada por la coalición opositora denominada Plataforma Unitaria, presentará candidatos para todos los estados y alcaldías del país, para las elecciones del próximo 21 de noviembre.

El ex parlamentario, recurriendo a un documento previo, explicó que tomaron esa decisión de participar en el evento comicial «después de un extenso y difícil proceso de deliberación interna que contó con la participación de líderes locales, regionales y nacionales».

Siempre con su verbo encendido también arguyó que “hemos llegado a la conclusión que hay algunas personalidades a quienes solo le gustan las elecciones cuando ellos son candidatos”

En ese sentido ratificó que les mueve a participar «la difícil situación que atraviesa nuestro país, el sentido de urgencia para encontrar soluciones permanentes a nuestros padecimientos y el propósito de fortalecer la unidad».

Y agregó que “pensamos que seamos o no candidatos si es propicia la circunstancia para participar hay que participar y aquellos que creen que la salida no es electoral y se la pasan dibujando ficciones que las lleven a cabo. La política no tiene dogmas, no tiene reglas inquebrantables”

Dijo que son concientes que asisten a una justa electoral que ni es libre ni justa. Pero justamente en virtud de este escenario «entendemos que serán un terreno de lucha útil para fortalecer a la ciudadanía e impulsar la verdadera solución a la grave crisis de nuestro país: unas elecciones presidenciales y legislativas libres. Las concesiones que se han logrado es por la negociación evidentemente. No tenemos la totalidad de las garantías, pero no podemos decir que si no tenemos el 100% de las garantías no vamos a participar”», añadiendo que «si no ejecutamos la agenda política es imposible llevar adelante la agenda social que es la que más agobia al pueblo”

Destacó que esta decisión se concatena con el proceso de negociación que se lleva a cabo en México con la delegación del gobierno que apunta «a una solución pacífica y negociada. El proceso de México no significa que para ellos nosotros seamos integrantes de un gobierno interino y el hecho de que nosotros estemos allá no significa que lo reconocemos”.

“La gente de a pie quiere representación, presencia. No quiere que dejemos el hueco para que el gobierno siga copando todo”, dijo el político que se presentó como todavía Secretario General de Acción Democrática, pese a que el partido está intervenido.

Igualmente Ramos Allup señaló que redoblarán esfuerzos para motivar a los ciudadanos en todo el país a participar con su voto el próximo 21 de noviembre y apuestan a que «el 22 de noviembre hayamos logrado avanzar en el camino que nos llevará a solucionar la grave crisis de Venezuela: un acuerdo nacional y elecciones presidenciales y parlamentarias libres».

En la rueda de prensa se esperaba el anuncio de los nombres que optarán por las 23 gobernaciones y los 335 municipios de todo el país.