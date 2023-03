Mujeres de Anzoátegui exigieron reivindicaciones salariales

Como parte de sus actividades para celebrar el Día Internacional de la Mujer este miércoles 8 de marzo, mujeres de los sindicatos del estado Anzoátegui se concentraron en la Plaza Bombón de Barcelona para exigir al gobierno nacional reivindicaciones salariales inmediatas.

A juicio de Ysa Rodríguez, miembro de la directiva de la comisión de jubilados en la entidad, es triste que hoy en día las mujeres, al menos en Venezuela, hayan pasado de luchar por derechos fundamentales, como optar a cargos de gobierno, a luchar por un salario digno que les alcance para cubrir sus necesidades, no solo de alimentación, sino de salud, recreación, entre otros.

“Si nos vamos a los estatutos de Roma, en su artículo 7 se habla del delito de exterminio. Yo siempre he sacado a colación este artículo porque taxativamente dice que cuando no tenemos acceso a la educación ni a la medicina, estamos en un lento exterminio. Y eso están viviendo los trabajadores del país al no tener acceso a los alimentos, por citar un ejemplo”, dijo Rodríguez.

Matando poco a poco

Por su parte, Mayba Flores, secretaria general del sindicato de maestros, coincidió en que, dadas las condiciones del país, a la clase trabajadora del sector público la están matando poco a poco.

“No hay insumos. Lo que ganamos no alcanza porque equivale a poco más de cinco dólares y el pasaje está súper caro. No nos vamos a conformar con una bolsa de comida porque no nos da la gana. No nos vamos a conformar con un bono porque no nos da la gana”, expresó.

Agregó que el llamado de atención es a la ministra, en este caso de educación, Yelitze Santaella, a que se siente con los sindicatos y finalmente dé una respuesta favorable porque de lo contrario van a seguir firmes en la calle.

