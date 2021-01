Murió Hank Aaron, leyenda del béisbol de las Grandes Ligas

Henry Louis Aaron, se hizo conocer en el mundo del béisbol como Hank Aaron. Su muerte ocurrió este viernes 22 de enero, informó Terry McGuirk, presidente de Bravos de Atlanta.

“Fue un faro para nuestra organización, primero como jugador, luego con el desarrollo de jugadores, y siempre con los esfuerzos de nuestra comunidad”, dijo Terry McGuirk.

El presidente de Bravos de Atlanta, también reseñó sobre el aspecto humano más de los campos de béisbol de Hank Aaron: Henry Louis Aaron no solo fue nuestro ícono, sino también en las Grandes Ligas y en todo el mundo.

Su éxito en el diamante fue igualado solo por sus logros comerciales fuera del campo y coronado por sus extraordinarios esfuerzos filantrópicos”.

Para el momento de su muerte Hank Aaron tenía 86 años, y era considerado como una de las leyendas más insignes. Además era miembro del salón de la fama.

Aaron jugó brevemente en las Ligas Negras antes de hacer su debut en las Grandes Ligas con los entonces Bravos de Milwaukee a los 20 años.

En 1974, consolidó su legado al romper el récord de Babe Ruth de 714 jonrones en su carrera. Cuando Aaron se retiró, mantuvo el récord de todos los tiempos con 755 jonrones durante décadas hasta que Barry Bonds lo pasó con 762 jonrones.

Aaron ganó la Serie Mundial en 1957, ganó el Guante de Oro en tres ocasiones y aún sigue siendo el líder de carreras impulsadas y el líder total de bases con 2,297 y 6,856, respectivamente. Fue incluido en el Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown, NY, en 1982.

Hank Aaron 23 temporadas en la MLB, principalmente con los Milwaukee / Atlanta Braves, antes de terminar su carrera con los Milwaukee Brewers. Su camiseta número 44 fue retirada por ambos equipos.

Hank Aaron. Legendary figure, and a hero to so many.



(🎥 @espn)



pic.twitter.com/VEC06le0zn