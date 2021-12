Myanmar: La líder depuesta Suu Kyi recibe 4 años de prisión

La líder depuesta de Myanmar, Aung San Suu Kyi, fue sentenciada este lunes a cuatro años de prisión por cargos de incitación y violación de las restricciones del coronavirus en un caso que sus partidarios calificaron de motivos políticos.

En el pasado la tambien premio Nobel de la Paz, pasó 15 años bajo arresto domiciliario por resistirse a los generales de la nación del sudeste asiático, pero luego trabajó incómodamente junto a ellos cuando prometieron marcar el comienzo de un gobierno democrático.

El veredicto del lunes fue el primero esperado en una serie de casos contra Suu Kyi, de 76 años, quien fue arrestada cuando el ejército tomó el poder el 1 de febrero.

El ejercito impidió que su partido Liga Nacional para la Democracia comenzara un segundo mandato de cinco años en el cargo. tras una aplastante victoria electoral.

Si la encuentran culpable de todos los cargos que enfrenta, Suu Kyi podría ser condenada a más de 100 años de prisión.

Está detenida por el ejército en un lugar desconocido, y el tribunal no aclaró el lunes si la trasladarían a una prisión o la mantendrían bajo algún tipo de arresto domiciliario, según un funcionario legal, que transmitió el veredicto a The Associated.

El tribunal ofreció una reducción de 10 meses en la sentencia por tiempo cumplido.

Reacción internacional

El ejército tomó el poder alegando un fraude electoral masivo en las elecciones de noviembre de 2020 en las que su partido aliado perdió muchos escaños, pero los observadores electorales independientes no detectaron ninguna irregularidad importante.

Yanghee Lee, ex relator especial de la ONU sobre derechos humanos en Myanmar, describió los cargos y el veredicto como «falsos» y declaró que cualquier juicio celebrado en el país es injusto ya que el poder judicial está subordinado al gobierno instalado por el ejército.

Los grupos de derechos humanos también deploraron el veredicto, y Amnistía Internacional lo calificó como «el último ejemplo de la determinación del ejército de eliminar toda la oposición y sofocar las libertades en Myanmar».

“La condena del Consejero de Estado tras un juicio simulado en un procedimiento secreto ante un tribunal controlado por militares no tiene más que motivos políticos. No se trata solo de una negación arbitraria de su libertad, sino que cierra una puerta más al diálogo político ”, dijo la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos Michelle Bachelet

Suu Kyi es ampliamente venerada en casa por su papel en el movimiento a favor de la democracia del país, y durante mucho tiempo fue vista en el extranjero como un ícono de esa lucha, personificada por sus 15 años bajo arresto domiciliario.

Acusaciones

Si bien ha cuestionado las acusaciones de que el personal del ejército mató a civiles rohingya, incendió casas y violó a mujeres y sigue siendo inmensamente popular en casa, esa postura ha empañado su reputación en el extranjero .

El cargo de incitación se centró en declaraciones publicadas en la página de Facebook del partido de Suu Kyi después de que ella y otros líderes del partido fueran detenidos por el ejército.

Fue acusada de difundir información falsa o incendiaria que podría alterar el orden público. Además, fue acusada de violar las restricciones de coronavirus por su aparición en un evento de campaña antes de las elecciones del año pasado.

Otros casos en su contra incluyen la supuesta importación no registrada y el uso de walkie-talkies por parte de sus guardias de seguridad; una violación de la Ley de Secretos Oficiales.

Los juicios de Suu Kyi están cerrados a los medios de comunicación y a los espectadores, y sus abogados, que habían sido una fuente de información sobre los procedimientos, recibieron órdenes de mordaza en octubre que les prohibían divulgar información.

Apelación de la defensa

Se espera que los abogados defensores presenten apelaciones en los próximos días para Suu Kyi y dos colegas que también fueron condenados el lunes, dijo el funcionario legal que transmitió el veredicto.

Argumentaron que Suu Kyi y un coacusado, el ex presidente Win Myint, no podían ser considerados responsables de las declaraciones en las que se basaba el cargo de incitación porque ya estaban detenidos cuando se publicaron las declaraciones.

La toma del poder en febrero se enfrentó a manifestaciones no violentas en todo el país, que las fuerzas de seguridad sofocaron con fuerza letal.

Han matado a unos 1.300 civiles, según un recuento detallado compilado por la Asociación de Asistencia a Presos Políticos.

En medio de la severa represión de las protestas pacíficas, la resistencia armada ha crecido en las ciudades y el campo, hasta el punto de que los expertos de la ONU han advertido que el país se está deslizando hacia una guerra civil.

El veredicto sobre el segundo cargo de Suu Kyi por violar las restricciones de coronavirus está programado para el 14 de diciembre.

La comisión electoral designada por los militares también anunció que tiene la intención de enjuiciar a Suu Kyi y a otras 15 figuras políticas de alto rango por presunto fraude en las últimas elecciones, lo que podría resultar en la disolución de su partido.

Fuente: AP, Reuters