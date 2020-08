Nada que celebrar: Sindicato protestará en el Día del Funcionario Público

Maryori Maldonado, representante de la Coalición Sindical Nacional, llamó a protestar el 04 de septiembre, Día del Funcionario Público, por la demora en el pago del bono escolar para los trabajadores del Ministerio de Educación (ME).

“No hay nada que celebrar y mucho por protestar. Este 04 de septiembre vamos a manifestar en el Día del Funcionario Público. No puede ser que no les dé la gana de cancelar un bono escolar que tiene 25 años depositando (…) No podemos permitir que sigan atropellándonos”

Maryori Maldonado