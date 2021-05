Naiguatá pasó casi cinco días sin electricidad

Luego de una falla el martes pasado, algunas zonas del estado La Guaira, como Naiguatá y Los Caracas, siguen sin electricidad aún cinco días después.

El miércoles 12 de mayo, el gobernador Jorge Luis García Carneiro publicó un video en su cuenta de Twitter asegurando que la avería se había producido en las torres 24 y 25. También manifestó que allí cayó el tendido eléctrico de alta tensión que provocó explosiones e incendio de la vegetación.

Aseguró que cambiarían las guayas afectadas y que el proceso duraría entre 4 y 6 horas. Sin embargo, la falla sigue hasta este domingo. Desde esa publicación, García Carneiro no ha vuelto a referirse públicamente acerca de la situación.

El problema en sí se presentó en el sector El Picacho en Galipán y dejó al 70% del estado a oscuras, según publicó Reporte Confidencial. El servicio se fue restituyendo progresivamente a excepción de las parroquias Naiguatá y Caruao que siguen sin electricidad.

El coordinador del partido político Vente Venezuela en el municipio Baruta del estado Miranda, Antonio Vargas, publicó este sábado que tras recorrer parte del estado, puso corroborar que «todos los pueblos, desde Naiguatá a Los Caracas, incluyendo a ambos, están sin luz».

«Así mismo debo decir que todos los habitantes de esa costa estaban afuera de sus casas orando para que le solucionen el problema. No tienen puntos de venta, ni pago móvil, los celulares no tienen cobertura, los productos que necesitan refrigeración se les dañaron. En las noches no aguantan los mosquitos», expresó a través de su cuenta en Twitter.

Para este fin de semana de flexibilización de la cuarentena en Venezuela se esperaba un considerable flujo de visitantes a las playas de La Guaira tras el anuncio de que todas estarían habilitadas.

Llevan más de 4 días sin servicio eléctrico paralizando al sector comercial y ocasionando perdida de alimentos @CorpoelecInfo necesitamos soluciones, basta de silencio — Edioverth Araque (@araqueedioverth) May 16, 2021