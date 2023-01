“Necesitamos un salario digno porque para eso estudiamos”

Trabajadores públicos de distintos sectores salieron a protestar este lunes 23 de enero en Barcelona, capital del estado Anzoátegui, para exigir un ajuste salarial que les permita vivir dignamente de sus profesiones.

Como ya es costumbre, el punto de concentración fue la Plaza Bombón y desde allí iniciaron la marcha que tuvo paradas en la gobernación, en el Palacio de Justicia y cerca del cuartel militar de Barcelona, conocido como “Bacazaraza”.

Joleo Guaparica, miembro del gremio docente, comentó que están exigiendo sueldos dignos dolarizados “y no migajas”, pues actualmente todo se maneja en dólares en el país. De hecho, indicó que debe realizarse una endoscopia por un problema estomacal y hasta el momento no ha podido.

“El sueldo que me gano lo vuelvo un chicle. Tengo que pagar pasaje, tengo que dejarle a mi hijo para pasaje y la comida. No hallo cómo hacer. Paso hambre y lo que bebo es agua en la noche”, dijo a Radio Fe y Alegría Noticias, al tiempo que agregó que no puede dedicarse a otro oficio porque padece un problema en la columna.

Foto: Javier Guaipo | Radio Fe y Alegría Noticias.

Por su parte, Yumila Mendoza, también del sector educador, detalló que al mes solo gana 186 bolívares y eso no le alcanza para vivir como merece un maestro.

“Necesitamos un salario digno de un docente porque para eso estudiamos y nos preparamos. Con hambre no se educa y así no podemos darle una formación adecuada a los estudiantes. No podemos comer dignamente de sentarnos a la mesa y comer frutas, proteínas. No nos alcanza”, expresó Mendoza.

La manifestación culminó en la avenida Fuerzas Armadas de Barcelona y, a pesar de que hubo presencia policial durante todo el camino, no hubo altercados entre los protestantes y los funcionarios.

