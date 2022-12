Ni un cariñito le hacen al mercado “El Gallinero” de Maturín

“Vean cómo nos dejaron para recibir el año nuevo: ni clientes quieren venir para acá por las malas condiciones que estamos viviendo”, dijo a Radio Fe y Alegría Noticias Maria Cabriles, vendedora del mercado popular “El Gallinero”, ubicado en el sector centro del municipio Maturín.

Según comentaron los vendedores de frutas, verduras y hortalizas de este populo mercado de la ciudad, durante el último período de gobierno de Yelitza Santaella fueron removidos de la calle y puesto en este mercado improvisado, y desde aquella fecha han permanecido allí, sin recibir respuestas del gobernador, Ernesto Luna, y menos de la alcaldesa, Ana Fuentes.



“Por las malas condiciones en la que está el mercado ‘El Gallinero’, más de 200 vendedores de hortalizas prefirieron salir a las calles a vender sus producto, ya que los alimentos se están dañando por las pocas personas que vienen a comprar aquí. Los que nos hemos quedamos estamos resistiendo con valor, para poder llevar el sustento a nuestras familias”, indicó Cabriles.



Según los testimonios de los afectados, las ventas han decaído en más de 50 por ciento.



“Las condiciones aquí no son buenas, por ende las ventas han bajado más del 50 por ciento viéndonos afectados, porque no podemos seguir comprando más mercancía, porque aquí no viene es nadie. Imagínate cuando aquí llueve como se pone esto. Nunca más vinieron por acá a darnos una ayuda, los negocios improvisados la mayoría se están cayendo y las autoridades ni miran hacia este lado, que también está en el centro de la ciudad”, comentó Cabriles.



Los afectados piden a las autoridades una reunión para poder saber si tendrán una reubicación o por lo menos darle una ayuda para rehabilitar este mercado conocido popularmente como “El Gallinero”.



“Solo estamos pidiendo que nos visiten y vean las condiciones en las que estamos; que nos ayuden porque de acá sacamos el sustento para nuestras familias, de esto vivimos y no podemos seguir así en estas condiciones de infraestructura, de insalubridad. Porque nos estamos viendo afectados por esta situación, queremos una respuesta sobre una reubicación”, manifestó José Ramírez.



Desde que estos vendedores de alimentos fueron reubicados en estos espacios por parte de la ex gobernadora, Yelitza Santaella, se prometió la adecuación de este espacio y nunca fue rehabilitado. En la gestión del gobernador Luna y de la alcaldesa Fuentes tampoco han querido mirar hacia estos padres y madres de familia, que solo quieren trabajar dignamente para llevar sustento a sus hogares.