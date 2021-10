Niños estudiantes asaltan el parlamento del Congo por huelga de maestros

Cientos de escolares irrumpieron el jueves en el parlamento de la República Democrática del Congo exigiendo que el gobierno aumente el salario de los maestros y ponga fin a una huelga que ha cerrado las clases durante más de dos semanas.

Los alumnos uniformados agitaron ramas y corearon «Queremos estudiar» y «Si no estudiamos, recurriremos a las drogas».

Los maestros se declararon en huelga al comienzo del año escolar el 4 de octubre por salarios, bonificaciones, edad de jubilación y otros problemas que han surgido desde que el presidente Felix Tshisekedi lanzó un programa insignia de escuela primaria gratuita en 2019.

«Ya han pasado dos semanas que no hemos estado estudiando. Nuestros maestros están en huelga. Cuando les pedimos que nos enseñen, dicen que no, no nos enseñarán hasta el próximo año», dijo a Reuters el joven manifestante Emerod Eraza.

«Así que marchamos aquí para quejarnos frente a las autoridades».

Gobierno acusa a religiosos

Los niños fueron recibidos por el vicepresidente del parlamento, Jean-Marc Kabund-a-Kabund, quien les dijo: «Tu lugar no está en la calle, sino en la escuela o en casa».

El gobierno ha acusado a los líderes de los grupos religiosos, que dirigen alrededor del 80% de las escuelas primarias públicas, de estar detrás de la huelga, acusaciones que niegan.

«Es preocupante cuando los políticos y las iglesias piensan que están ajustando las cuentas – al convertir las escuelas en un fútbol político», dijo a Reuters Cecile Tshiyombo, directora del sindicato de maestros SYECO.

Con un costo de más de 1000 millones de dólares al año, la iniciativa de educación primaria gratuita comenzó en septiembre de 2019 con el respaldo financiero del Banco Mundial.

En agosto, el prestamista dijo que era demasiado pronto para saber si el programa fue un éxito, pero señaló la inscripción de otros 3 millones de niños como una señal de progreso.

Fuente: Reuters